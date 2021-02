Abby combatte nel sorprendente cosplay italiano di The Last of Us Parte II

Pochi giorni fa, vi abbiamo segnalato che le bravissime Virginia Ceci e Rita Grieco sono state selezionate per il miglior cosplay a tema di The Last of Us Parte II. L’immagine che potete visionare qui mostrava i personaggi di Ellie e Dina, replicati con una dovizia di particolari davvero unica.

Il trucco della creatura è a cura di Make Up Artist Raffaele Trik Ceci, mentre il runner è interpretato da Gabriele Tassielli. Poco sotto, l’immagine in questione.

Leggi anche: The Last of Us Parte II nominato ai GLAAD Media Awards per le tematiche LGBTQ

Abby, lo ricordiamo, ha fatto la sua prima apparizione proprio in The Last of Us Parte II, come secondo personaggio giocabile dell’avventura. Il suo destino e quello di Ellie si incroceranno più volte nel corso del gioco, in una storia di sangue e vendetta che difficilmente non sarà in grado di emozionare tutti coloro che decideranno di viverla in prima persona.

Da tempo si parla di un eventuale DLC dedicato al personaggio, senza che purtroppo la notizia venga confermata dagli sviluppatori americani.

Se volete leggere – o rileggere – uno dei nostri speciali di opinione più intensi dedicati all’avventura della giovane e coraggiosa Ellie, recuperate quanto prima “Dopo aver finito The Last of Us Parte II ogni gioco mi sembra più brutto”.

The Last of Us Parte II è disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile in retrocompatibilità su PS5.