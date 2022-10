A Plague Tale: Requiem a solo 1€ grazie a Xbox Game Pass! Ecco come averlo!

A Plague Tale: Requiem è sicuramente uno dei titoli più attesi di questo autunno, seguito di quel A Plague Tale: Innocence che aveva ottenuto i favori della critica e del pubblico qualche anno fa. Nonostante si tratti di un titolo nuovissimo, potete giocarci sin da subito, sborsando appena 1€! Come? Abbonandovi a Xbox Game Pass, nel caso non lo aveste già fatto in precedenza, sfruttando anche l’occasione per provate anche gli altri tantissimi videogiochi presenti nel catalogo.

In A Plague Tale: Requiem, dopo essere fuggiti dalla devastazione della loro terra natale, Amicia e Hugo viaggiano a sud verso nuove regioni e vivaci città, dove provano a cominciare una nuova vita e a controllare la maledizione di Hugo. Tuttavia, quando i poteri del ragazzo si risvegliano, morte e distruzione ritornano sotto forma di un’ondata di famelici ratti, costringendo i due alla fuga. Il loro obiettivo, ora, sarà quello di approdare su un’isola, dove potrebbe nascondersi la soluzione per salvare Hugo.

Nella nostra recensione, a cura di Domenico Musicò, abbiamo affermato che «Asobo studia per diventare grande e raggiungere le software house più di spicco dell’industria, e lo si capisce chiaramente dall’impegno profuso per rendere A Plague Tale: Requiem un seguito memorabile».

Indubbiamente un titolo molto interessante, che potete giocare con solo 1€! Ricordiamo che Xbox Game Pass differisce a seconda della piattaforma di gioco. Su PC, infatti, trovare Xbox Game Pass PC, mentre Xbox Game Pass sulle console Xbox. Se possedere entrambe le piattaforme, inoltre, potete approfittare di Xbox Game Pass Ultimate, che li comprende entrambi e consente anche di giocare via cloud sul vostro smartphone o qualsiasi altro dispositivo tramite browser.

Insomma, se ancora non avete provato il servizio di casa Microsoft, potreste approfittare dell’occasione per giocare A Plague Tale: Requiem e tantissimi altri titoli presenti nel catalogo. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.