7 titoli indipendenti in arrivo per PlayStation (uno è una bomba)

Shuhei Yoshida, Presidente di SCE Worldwide Studios, ha annunciato via PlayStation Blog che la collaborazione con la comunità di sviluppatori di videogiochi indipendenti darà presto i suoi frutti, grazie a una serie di nuovi giochi in arrivo su console PlayStation.

Si tratta di ben 7 titoli, alcuni dei quali realmente promettenti. Uno in particolare è in ogni caso un nome già molto noto (e apprezzato) agli occhi della community: stiamo parlando di Disco Elysium: The Final Cut. Questa versione inedita includerà doppiaggio e contenuti speciali non presenti nell’edizione base del gioco.

Per chi non lo sapesse si tratta del titolo sviluppato da ZA/UM, un gioco di ruolo open world in cui il giocatore veste i panni di un detective davvero unico nel suo genere, impegnato in un singolare caso di omicidio all’interno di un mondo altrettanto singolare. La descrizione ufficiale recita:

Immagina di svegliarti con dei terribili postumi da sbornia e non ricordarti dove ti trovi, per poi scoprire che sei l’investigatore capo di un caso di omicidio. Senza preavviso né caffè mattutino. Solo tu, in mutande, collassato sul pavimento sporco di una camera in affitto.

La The Final Cut sarà disponibile per la prima volta in assoluto su console PlayStation 5 (qui il trailer ufficiale, nel caso non sappiate di cosa stiamo parlando). Poco sotto, trovate invece l’elenco completo dei titoli indie in arrivo nelle prossime settimane:

Operation: Tango

Chicory: A Colorful Tale

Nour: Play With Your Food

Where the Heart Leads

Puzzling Places

Heavenly Bodies

Disco Elysium: The Final Cut

Disco Elysium: The Final Cut arriverà il 30 marzo 2021 su PS4 e PS5. Il gioco in versione “liscia” è invece disponibile da diversi mesi su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Xbox Series X/S.