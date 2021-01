5 giochi gratis con Amazon Prime a febbraio 2021: ecco quali sono

Prime Gaming ha svelato i giochi gratis che saranno offerti agli abbonati ad Amazon Prime nel mese di febbraio.

La lista comprende scelte dal panorama indie per il mondo del PC gaming, com’è tradizione, che potete riscattare sul sito ufficiale e scaricare tramite l’apposito client.

Questi i nuovi titoli:

Stealth Bastard Deluxe

Spinch

Table Manners

Monster Prom: Hotseat Edition

Swimsanity

Table Manners è un dating simulator basato su una fisica folle, mentre Spinch è un platform a scorrimento laterale psichedelico. Swimsanity è invece uno shooter multiplayer subacqueo.

I benefit per gli abbonati ad Amazon Prime, e dunque a Prime Gaming, non finiscono qui: a febbraio ci saranno un bundle Slushie Bear e 6500 Kudos su Fall Guys, e su Apex Legends si otterrà la skin Wraith Queen (fino al 15 e al 17 febbraio, rispettivamente).

Un’iniziativa forse sottovalutata, questa di Prime Gaming, ma che i giocatori PC farebbero bene a tenere d’occhio.

A dicembre 2020, ad esempio, sono stati forniti alcuni titoli di grande spessore come Battlefield 3 e l’italiano Close to the Sun, e il fatto che per accedervi basti un abbonamento ad Amazon Prime e non ne serva un altro specifico è di certo di grande aiuto.

A gennaio 2021 era toccato a diversi titoli interessanti, allo stesso modo, tra cui il roguelike Void Bastards.

Sono infine tuttora riscattabili e lo rimarranno fino a marzo svariati prodotti del catalogo storico di SNK, tra picchiaduro e shooter da cabinato.