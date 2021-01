5 giochi gratis con Amazon Prime a gennaio 2020: c’è Void Bastards

Tra i diversi benefit degli abbonati ad Amazon Prime troviamo anche Prime Gaming, il fu Twitch Prime, che consente di portarsi a casa un numero di giochi “gratuiti” ogni mese.

Gennaio 2021 è un ottimo mese per gli abbonati, a quanto pare, dal momento che a guidare la lista dei giochi gratuiti c’è l’ottimo Void Bastards.

Nella nostra recensione da 8/10 ne abbiamo parlato come un creativo roguelite da un team appena costruito dal co-fondatore di Irrational Games, la casa di BioShock.

Non c’è solo Void Bastards, chiaramente, ma altre quattro scelte di un simile buon livello: ecco la lista completa.

Void Bastards

When Ski Lifts Go Wrong

Bridge Constructor Playground

Alt-Frequencies

Along the Edge

In aggiunta, gli abbonati potranno riscattare contenuti in-game per Star Wars Squadrons, Red Dead Online, Valorant, Madden NFL 21, Smite e Paladins.

Un’iniziativa forse sottovalutata, questa di Prime Gaming, ma che i giocatori PC farebbero bene a tenere d’occhio.

A dicembre 2020, ad esempio, sono stati forniti alcuni titoli di grande spessore come Battlefield 3 e l’italiano Close to the Sun, e il fatto che per accedervi basti un abbonamento ad Amazon Prime e non ne serva un altro specifico è di certo di grande aiuto.