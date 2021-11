2K Games acquisisce lo studio che ha lavorato a Call of Duty, PUBG e Star Wars

2K Games ha acquisito lo studio creativo elite3d, che ha lavorato su franchise di un certo rilievo come quelli di Call of Duty, PUBG, Star Wars, Hitman, Control, Metro e The Walking Dead, oltre a tanti altri.

Si tratta quindi di un momento particolarmente florido per quanto riguarda le acquisizioni, visto che sia i piccoli che i grandi studi – inclusa Sony per le prossime novità lato PS5 – sono sempre a “caccia” di nuovi team da assorbire.

Persino Netflix ha da poco annunciato la sua prima acquisizione lato gaming, un’acquisizione che suona come un primo passo verso un mercato ancora sconosciuto per il colosso dello streaming.

Senza contare anche che lo scorso settembre Sony ha acquisito un nuovo studio di sviluppo, dei veterani che lavoreranno in esclusiva totale sulle piattaforme PlayStation.

elite3d, che ha sede a Valencia, in Spagna, avrà un doppio compito con 2K Games: in primo luogo, diventerà uno studio gemello di 31st Union, oltre a diventare un nuovo ufficio di 2K Publishing con un focus sui servizi global.

Come riportato anche da GameSpot, 31st Union è uno degli studi più recenti di 2K: ha sede a San Mateo, in California, e sta attualmente lavorando su un gioco AAA sotto la direzione e la guida di Michael Condrey (Dead Space, Call of Duty).

Il nuovo team di Valencia lavorerà insieme agli sviluppatori di San Mateo e diventerà «un team globale integrato in tutte le discipline».

Gli studios si orienteranno infatti verso «un approccio always-on per una connessione e collaborazione senza soluzione di continuità tra i colleghi».

Mentre alcuni sviluppatori elite3d inizieranno a lavorare per la 31st Union, altri si uniranno a un nuovo team per la divisione servizi globali di 2K, inclusi i rami legati all’animazione, all’arte, al motion capture, alla gestione dei progetti e molto altro ancora.

I nuovi membri del team avranno l’opportunità di supportare franchise consolidati e altri di nuova concezione, compresi i progetti annunciati e quelli non ancora rivelati al grande pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, 2K ha anche annunciato l’acquisizione di Turia Games, uno studio co-proprietario dei fondatori di elite3d.

Sempre parlando di studi di sviluppo, avete letto anche che Sony di recente si è ritrovata a dire addio ad un suo storico studio lasciando tutti di sasso?

Il tutto mentre nuovi studi sarebbero in dirittura arrivo, alcuni dei quali aperti per l’occasione con numerosi veterani dell’industria provenienti da aziende di spicco.

Infine, se volete scoprire l’ultima grande produzione sportiva targata 2K Games, date un’occhiata alla nostra recensione del notevole NBA 2K22.