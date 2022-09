27 anni fa la prima PlayStation usciva in Italia e Sony la omaggia così

Oggi, 29 settembre 2022, noi di SpazioGames, al pari di tutti gli appassionati di videogiochi degni di essere chiamati tali, festeggiamo i primi 27 anni di PlayStation.

La storica console, che potete tra le altre cose recuperare in versione Classic su Amazon, è sicuramente una delle più importanti di tutti i tempi.

Di recente PlayStation Plus sta anche dando modo di riscoprire alcuni vecchi classici del passato, ora ancora più belli da vedere e da giocare.

Ora, mentre qualcuno ha deciso di omaggiare i gloriosi anni della prima PlayStation in una maniera realmente sorprendente, Sony stessa ha deciso di festeggiare il compleanno di PS One raccontandoci qualche curiosità in merito alla console.

In un post pubblicato sui suoi canali social, Sony ha infatti deciso di farci scoprire – o riscoprire – alcune curiosità legate alla prima PlayStation a 32-bit.

«27 anni fa, PlayStation arrivava in Italia. Se nei Novanta eri lì con il pad in mano, ti sblocchiamo 3 ricordi. Se invece nei Novanta ancora non avevi iniziato, ti facciamo scoprire 3 curiosità proprio belle di PS1», si legge nel post originale.

La prima è che l’unità CD non leggeva solo i giochi, bensì anche i dischi musicali, tanto che a loro volta gli stessi dischi di PS1 potevano riprodurre le tracce delle colonne sonore dei vari videogames.

La seconda è che, di fatto, all’accensione della console non vi era nessuna dashboard ad attenderci, visto che il gioco partiva semplicemente mostrando il logo dell’allora Sony Computer Entertainment.

Terza e ultima curiosità, è che il primo controller PlayStation non aveva né un sistema di vibrazione né tantomeno le ormai classiche levette analogiche, che arrivarono solo successivamente con il ben noto Dual Analog Controller e col DualShock.

Restando in tema, se volete dare un’occhiata alla lista completa dei giochi classici su PS Plus, preparatevi a un gran bel tuffo nella nostalgia.

Parlando sempre di classici, avete letto che abbiamo da poco deciso di rigiocare a un cult come Syphon Filter 2, storico titolo uscito nel lontano 2000?