25% di sconto su PS Plus e crediti con possibilità di raddoppio per il Black Friday

Il Black Friday è finalmente tra noi, ed anche il noto sito dedicato all’acquisto di carte prepagate, Startselect, ha ben pensato di proporre delle interessantissime offerte che, solo per oggi, vi daranno la possibilità di acquistare un abbonamento a PlayStation Plus e PlayStation Now con uno sconto del 25%!

Grazie a questa promozione, sia l’abbonamento a PlayStation Plus che quello a PlayStation Now vi costeranno quindi solo 43,99€ l’uno. Vi ricordiamo che PlayStation Plus è il servizio in abbonamento che vi permette di giocare online e di ricevere ogni mese giochi in regalo, e questo mese sono inclusi Hollow Knight – Voidheart Edition, Middle-Earth: Shadow of War e, per i possessori di PlayStation 5, Bugsnax! PlayStation Now invece vi permette di accedere ad una raccolta incredibile di giochi, disponibili via streaming o con download on demand, disponibili su PS2, PS3 e PS4!

Ma le promozioni di Startselect per il Black Friday non finiscono certo qui, perchè per l’occasione è anche disponibile un concorso a premi dedicato alle gift card PlayStation Store e Xbox! Se deciderete infatti di acquistare uno qualunque dei tagli disponibili sul sito, avrete la possibilità di tentare la fortuna e raddoppiare l’intero importo! Se acquisterete 100€ di ricarica per il PlayStation Store, per esempio, potreste riuscire a vincerne altri 100! Dunque perchè non tentare la fortuna? Nel caso siate tra i fortunati vincitori, sarete contattati via e-mail!

Di seguito, dunque, vi offriamo una nostra selezione di abbonamenti in offerta e gift card con possibilità di raddoppio per questo Black Friday 2020!

Abbonamenti in sconto e crediti con possibilità di raddoppio per il Black Friday