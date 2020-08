25% di sconto sugli accessori Kindle, Fire ed Echo

Aggiornamento 19 agosto: la promozione è ancora valida, approfittatene se siete interessati agli accessori Amazon!

Avete acquistato recentemente un dispositivo Amazon delle linee Fire, Echo o Kindle e state cercando degli accessori? Questo è il periodo giusto per comprare diversi accessori! Infatti, sino al prossimo 31 agosto, potrete sfruttare un imperdibile sconto del 25% che vi permetterà di acquistare un vasto numero di prodotti a prezzo ridotto.

Per sfruttare questa interessantissima offerta non dovrete far altro che:

Aggiungere gli accessori al carrello. Quando avrete terminato gli acquisti, selezionate “Procedi all’acquisto”.

Sulla pagina “Pagamento”, inserite il codice 25ESTATE nel campo “Buoni Regalo e Codici promozionali”.

nel campo “Buoni Regalo e Codici promozionali”. Nel “Riepilogo dell’ordine” apparirà la dicitura “Promozione applicata” ed il prezzo dell’accessorio verrà ridotto del 25%.

I prodotti sono davvero tantissimi e possiamo prima di tutto partire dal caricabatterie USB da 5W, ufficiale Amazon e compatibile con la maggior parte dei dispositivi, inclusi tablet, e-reader e smartphone, ma, per i lettori di eBook più accaniti, o semplicemente per proteggere il proprio Kindle da acqua ed altro ancora, sono disponibili delle custodie in tessuto in varie colorazioni.

Se possedete una versione di Fire TV Stick, potreste prendere in considerazione l’acquisto del telecomando vocale Alexa che, con la pressione di un semplice tasto, vi permetterà di interpellare l’assistente vocale di Amazon per cercare, far partire e controllare la riproduzione di contenuti, oltre a poter ascoltare la musica, scoprire i risultati sportivi, controllare il meteo, guardare le immagini in diretta delle telecamere di sicurezza supportate e controllare i dispositivi compatibili IOT.

Non mancano neppure vari tipi di supporti per i dispositivi Echo. In particolar modo, vi segnaliamo il supporto regolabile per Echo Show 5, disponibile in colorazione bianca o nera, davvero indispensabile per migliorare la visibilità dello schermo in base alla vostra posizione, ed il supporto da parete per Echo Plus, che consente di installare comodamente l’altoparlante intelligente di Amazon ovunque vogliate.

N.B.: Prima di procedere all’acquisto, assicuratevi di inserire il codice sconto “25ESTATE”. Ricordiamo che l’offerta sarà disponibile sino al 31 agosto 2020.

Sconti estivi Amazon sugli accessori Kindle, Fire ed Echo