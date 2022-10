Alla fine, quei 200 fulmini in Final Fantasy X i giocatori li hanno schivati davvero?

Chi ha giocato a Final Fantasy X, uscito ormai oltre vent’anni fa e sempre amatissimo dagli appassionati della saga, ricorderà sicuramente alcune sfide piuttosto in salita proposto da SquareSoft per permettervi di ottenere le Armi dei 7 Astri.

Si trattava degli equipaggiamenti più potenti del gioco per i diversi personaggi, che per essere sfruttati al massimo richiedevano però l’ottenimento di un emblema e un sigillo ciascuno – oltre a varie procedure che non staremo qui a rimuginare. Ecco: per ottenere uno di questi emblemi per Lulu, una delle sfide prevedeva di schivare 200 fulmini nella Piana dei Lampi, uno degli scenari più iconici del gioco.

Se non avete mai vissuto questa sfida (terrificante, se avete poca pazienza), sappiate che è proprio come suona: dovete aspettare che cadano dal cielo 200 fulmini e premere il tasto X al momento giusto per schivarli. E se, come chi vi scrive, avete sbagliato e siete state colpite arrivate a 197, probabilmente avete perso un po’ di anni di vita nel cercare di raggiungere l’obiettivo.

Aspetta che cada un fulmine. Schivalo. Ripeti per duecento volte.

Tuttavia, la sfida della Piana dei Lampi è rimasta così leggendaria, in un mix tra amore e odio, che se ne parla ancora oggi. Sulla community di ResetEra, ad esempio, qualcuno ventuno anni dopo si domanda se i giocatori abbiano davvero schivato i dannati 200 fulmini oppure no.

La domanda, proposta come un sondaggio, restituisce dei risultati molto interessanti: degli oltre 900 giocatori che si sono espressi, il 52,3% afferma di aver schivato i 200 fulmini. Tuttavia, ben il 39,1% non ha completato la sfida, lasciando quindi intendere che sono parecchi quelli che o non hanno voluto nemmeno provarci – magari inconsapevoli della lauta ricompensa – o che hanno deciso che non valesse la pena.

C’è anche un 8,6% di giocatori che afferma di non aver proprio giocato Final Fantasy X, a cui ci sentiamo ovviamente di raccomandare di recuperare quanto prima una dei migliori JRPG mai realizzati (se vi rende la vita più facile, potete riceverlo a casa da Amazon).

«Quando ho scoperto la sfida ho dovuto provarla, era ridicolmente disonesta ma alla fine ce l’ho fatta» ricorda un giocatore, tra i vari commenti al sondaggio.

«Odio me stesso, ma non così tanto» scherza invece un altro utente, ammettendo di non aver completato la sfida. Gli dà manforte un altro che scrive «ci sono degli obiettivi che nemmeno quando hanno un Trofeo correlato possono costringermi a essere completati».

Qualcuno invece è più positivo e ricorda che «lo feci ai tempi di PS2, non me la ricordo odiosa come dicono le altre persone». Un giocatore che merita indubbiamente una medaglia per la sua pazienza.

Così, mentre scopriamo nel 2022 che circa il 40% dei giocatori ha privato Lulu della sua Arma dei 7 Astri potenziata al massimo livello, vale la pena ricordare che altri pur di superare la sfida si sono inventati modi incredibilmente ingegnosi – come un dispositivo che schiva i fulmini premendo i pulsanti al posto vostro.

E chissà che anche questo giocatore non abbia partecipato al curioso sondaggio…