18% di sconto su NeoGeo Arcade Stick Pro, retro console ottima come regalo di Natale!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla retro console NeoGeo Arcade Stick Pro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 123,33€, rispetto agli usuali 149,99€ di listino, con uno sconto del 18%.

NeoGeo Arcade Stick Pro viene definito un “Pro-Gear Spec Advanced Entertainment System” basato sul controller del NeoGeo CD e rappresenta una sorta di versione priva di schermo del precedente NeoGeo Mini.

All’interno della console, sono presenti i seguenti titoli:

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters ’99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Fatal Fury Special

Fatal Fury 3

Garou: Mark of the Wolves

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Art of Fighting

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Ninja Master’s

The Last Blade 2

Kizuna Encounter

È inoltre possibile collegare NeoGeo Arcade Stick Pro al Neo Geo Mini o un PC per usarlo come controller in modalità “Joystick”, mentre la modalità “Console” consente il suo collegamento alla TV tramite cavo HDMI per giocare con un monitor e TV.

