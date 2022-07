10 prodotti da osservare in vista del Prime Day 2022

In attesa dell’Amazon Prime Day, che si terrà il prossimo 12 e 13 luglio, il noto portale e-commerce Amazon propone già tantissimi prodotti in offerta e altri sicuramente arriveranno nel corso delle prossime ore. Per aiutarvi nelle vostre spese pazze in occasione di questi giorni, abbiamo ben pensato di realizzare questo articolo per segnalarvi 10 prodotti da tenere sott’occhio in vista del Prime Day, in quanto potreste avere la possibilità di ottenerli a prezzi scontati.

Ovviamente, questa lista comprende prodotti tra i più ricercati e richiesti durante gli ultimi mesi, che sicuramente molti di voi interesseranno alla maggior parte di voi. Vi consigliamo, pertanto, di mettere questi prodotti nella vostra lista dei desideri, così da controllare nelle prossime due giornate se potrete acquistarli a prezzi vantaggiosi! Infine, vi ricordiamo che solo gli iscritti al servizio Amazon Prime potranno beneficiare delle offerte in arrivo nei prossimi due giorni, quindi vi consigliamo subito di abbonarvi al servizio, se non l’avete ancora fatto!

Sony WH-1000XM4

Le cuffie Sony WH-1000XM4 offrono un audio di qualità eccezionale, grazie al supporto al formato Hi-Res Audio e all’ottimizzazione dei file musicali compressi tramite la nuova tecnologia DSEE Extreme. I materiali e le tecnologie esclusive Sony garantiscono un suono nitido, uniforme e naturale. Il processore noise cancelling HD QN1 con algoritmo evoluto e il nuovo Chip Bluetooth vi permetteranno eliminare i suoni ambientali, così da godervi appieno la vostra musica preferita. Le cuffie Sony WH-1000XM4 garantiscono anche un’autonomia davvero ragguardevole. Una ricarica completa vi darà una durata massima di 30 ore, mentre per 5 ore di ascolto bastano 10 minuti di ricarica.

LG OLED55C14LB

La smart TV LG OLED55C14LB, grazie ad uno splendido pannello OLED da 55″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. La smart TV LG OLED65C15LA è animata dal potente processore 4K α9 di quarta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti. La smart TV LG OLED65C15LA è dotata del moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

LG 27GN850 UltraGear

Il monitor LG 27GN850 UltraGear è dotato di un pannello nano IPS in formato 16:9 da 27″ a risoluzione 2560×1440 pixel, compatibile HDR 10 ed una luminosità massima di 350cd/m². Non manca neppure la tecnologia AMD Freesync, che consente di avere un’esperienza di gioco fluida e priva di difetti fastidiosi come tearing e stuttering. Inoltre, è compatibile anche con la concorrente tecnologia NVIDIA, vale a dire G-Sync. Per quanto concerne la reattività, il display offre un tempo di risposta di 1ms (GtG) ed una frequenza di refresh di 144Hz.

Logitech StreamCam

Logitech StreamCam è una delle webcam più complete per chi vuole una buona immagine, ma senza la spesa che richiederebbe una videocamera professionale. Questa webcam è pensata proprio per i content creator e, al di là del fatto che permetta anche la ripresa in verticale, vi fa catturare la vostra immagine a 1080p e 60 fps, lo standard ideale per piattaforme come Twitch. Dotata di collegamento USB-C, per la massima rapidità di trasmissione, la webcam è proposta saltuariamente anche in bundle con un microfono (un ottimo Blue Yeti X, nello specifico), per chi è agli inizi e vuole dotarsi di tutto quello che serve per il suo canale.

Logitech G PRO

Il mouse gaming Logitech G Pro è molto compatto e leggero (soli 80 grammi), ma anche resistente e in grado di fornire una buona sensazione di solidità. Il suo design ambidestro gli consente di essere utilizzato senza problema da qualsiasi persona, garantendo massima flessibilità a livello di pulsanti utilizzabili. Pensato per i gamer professionisti, il mouse gaming Logitech G Pro è equipaggiato con un sensore ottico avanzato HERO 25K in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il mouse gaming Logitech G Pro è dotato di sei pulsanti programmabili, configurabili liberamente tramite il software Logitech Gaming Software (LGS), mentre il sistema di illuminazione LightSync RGB permette di avere luci dinamiche con circa 16,8 milioni di colori

Logitech G920 Driving Force

Il volante Logitech G920 Driving Force è indubbiamente un prodotto molto ambito dagli appassionati di giochi di corse. Realizzato per garantire un’elevata precisione in fase di gara e la massima affidabilità nel lungo periodo, Logitech G920 Driving Force integra un ritorno di forza a due motori con ingranaggi elicoidali, finiture in pelle cucite a mano e pedali dell’acceleratore, freno e frizione realizzati in acciaio. Il volante è anche compatibile con l’optional Driving Force Shifter, un cambio manuale a sei marce con push-down inverso.

Sedia gaming Razer Iskur

La sedia gaming Razer Iskur è davvero comodissima, grazie ai cuscini in schiuma ad alta densità, più densi e durevoli, oltre al cuscino poggiatesta in memory foam ad alta densità, molto duttile e modellabile in forme diverse, mentre il telaio è in grado di sorreggere un peso di 136Kg ed è possibile regolare l’altezza tramite una leva. La sedia gaming Razer Iskur offre un supporto lombare interamente sagomato in grado di sostenere la vostra schiena con una curva che si adatta perfettamente alla vostra colonna vertebrale per offrirvi una postura ideale. La sedia gaming Razer Iskur è dotata di braccioli 4D che possono essere spostati in avanti o indietro con facilità, mentre la pelle sintetica multistrato in PVC, più resistente di quella in poliuretano, assicura una durata più elevata della media dei prodotti simili.

Xbox Series X

Xbox Series X è la console più potente della next-gen. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per azzerare i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole. Xbox Series X, grazie al supporto delle architetture RDNA 2 e Zen 2 di AMD, offre illuminazione, ombre e riflessi realistici per creare mondi dinamici e coinvolgenti tramite le API DirectX Raytracing. Inoltre, i videogiochi non saranno solo un piacere per gli occhi, ma anche per l’udito, in virtù dell’impiego di un sistema di audio spaziale 3D con algoritmi avanzati che vi faranno sentire davvero al centro della vostra esperienza di gioco.

PlayStation 5

PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore Blu Ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e sono quindi ugualmente potenti. In tutto questo, PS5 è l’erede designata di PlayStation 4 e ne condivide in modo evidente buona parte della mappatura genetica: i riferimenti sulla scatola che parlano di esperienze a 4K e 120 fps sono destinati a rimanere dei proclami ancora per un po’, perché ora come ora l’attivazione di effetti next-gen come il ray-tracing richiede di rinunciare a frame rate che superino i 30 fps, mentre orientarsi sui 60 fps chiede di contro di rinunciare al ray-tracing e in alcuni casi al 4K nativo.

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite è dotato di un display da 6,8″ con un’illuminazione regolabile sia a livello di intensità che di tonalità e offre un’autonomia incredibile: fino a 10 settimane. L’eBook reader in questione permette una lettura confortevole grazie al suo schermo con una densità di 300 ppi con bordi sottili. Kindle Paperwhite può contenere centinaia di libri, sempre pronti per essere letti ovunque vi troviate, anche al mare o in piscina, dato che è resistente all’acqua (certificazione IPX8) e in grado di sopravvivere anche a immersioni accidentali. Kindle Paperwhite può essere inoltre personalizzato con tantissime custodie, che oltre a proteggere il vostro amato dispositivo, consentirà anche di dargli un tocco personale. Infine, Amazon pensa anche all’ambiente, dato che il 95% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

