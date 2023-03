Zelda Tears of the Kingdom potrebbe aver già svelato una nuova feature “segreta”

L’ultima presentazione gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è durata appena 10 minuti, ma quell’arco di tempo è stato sufficiente per mostrare esattamente ai fan che cosa aspettarsi dalla nuova avventura e svelare una libertà di gioco mai vista per la serie.

Eppure, analizzando più approfonditamente il direct dedicato al sequel di Breath of the Wild (che potete prenotare su Amazon), alcuni fan ritengono di aver scoperto una nuova feature gameplay, che sarebbe stata volutamente tenuta nascosta da Nintendo in vista del lancio.

Tra le tante novità mostrate nel Direct, una delle più affascinanti e utili è sicuramente l’Ascensus: ciò permette di poter attraversare velocemente il soffitto per ritrovarsi immediatamente in cima, scalando per esempio una montagna in brevissimi istanti.

Come prontamente segnalato da alcuni utenti Reddit, tale feature sembrerebbe però essersi temporaneamente attivata non appena Link si è ritrovato in mezzo al mare, suggerendo la possibile introduzione di un’esplorazione subacquea (via GamesRadar+).

Come potete vedere voi stessi negli screenshot visibili nel post che allegheremo qui di seguito, Ascensus risulterà infatti bloccato nel momento in cui Link si ritrova a cadere dal cielo, salvo poi riattivarsi per un brevissimo istante: l’icona è visibile in alto a sinistra nel terzo screenshot del post.

Considerando che è rimasto attivo soltanto quando Link si trovava nelle profondità del mare, questo dettaglio sembrerebbe suggerire che Ascensus potrebbe essere utilizzato anche per esplorazioni subacquee: un aspetto che, evidentemente, Nintendo avrebbe però preferito non mostrare durante la sua anteprima.

Altri fan si sono però dimostrati più scettici, suggerendo che in realtà potrebbe servire sempre per tornare sulla superficie del mare, o magari come tecnica per uscire da un’eventuale caverna subacquea.

In ogni caso, la scoperta non può che suscitare curiosità in vista del lancio ufficiale: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine se dovessimo scoprire ulteriori novità al riguardo.

Insomma, sebbene in un nostro speciale avevamo riflettuto su come Nintendo avesse distrutto il concetto di hype, ciò non significa che non ci siano ancora segreti tutti da scoprire.

Vi ricordiamo inoltre che poche settimane prima del lancio ufficiale sarà possibile ottenere una Switch OLED a tema e un Pro Controller dedicato, così da essere pronti per il day-one del gioco Switch più atteso dell’anno.