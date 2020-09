Yakuza: Like A Dragon: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 13 settembre: abbiamo aggiornato i prezzi dei pre-ordini.

Amanti del Giappone – più in particolare delle organizzazioni criminali tradizionali nipponiche – vi segnaliamo che su Amazon è disponibile il preorder dell’atteso Yakuza: Like A Dragon, il nuovo capitolo della storica serie targata SEGA, arricchito da una serie di novità realmente sorprendenti, previsto nei negozi il 13 novembre 2020.

Il gioco ci darà modo di vestire i panni di Ichiban Kasuga, un membro di una famiglia Yakuza di basso rango, tradito dall’uomo di cui più si fidava. Il campo di battaglia sarà la nostra arma, visto e considerato che saremo chiamati a utilizzare mazze, ombrelli, biciclette, cartelli stradali e molto altro ancora, in modo da sconfiggere i nostri avversari.

Ma non solo: il nuovo Yakuza ci darà modo anche di recuperare tutta una serie oggetti per potenziare il nostro equipaggiamento, in modo da affrontare facilmente i nemici più ostici che troveremo man mano che avanzeremo nel corso dell’avventura principale. Ichiban è inoltre un fan degli RPG, quindi immaginerà il campo di battaglia come se stesse vivendo davvero in uno dei suoi videogiochi preferiti.

Yakuza: Like A Dragon – Day-One – PlayStation 4

Conosciuto anche come Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness in Giappone, il gioco è il settimo capitolo della celeberrima serie targata SEGA.

La Day One Edition, disponibile anche per console PlayStation 4, include una copia fisica del gioco completo, previsto entro la fine dell’anno.

Yakuza: Like A Dragon – Day-One – Xbox One

La Day One Edition di Like A Dragon sarà disponibile in versione fisica anche su console Xbox One.

Il gioco introduce un nuovo sistema di combattimento RPG dinamico che porta il genere in un luogo in cui non è mai stato prima, ossia il Giappone dei giorni nostri, oltre a permettere anche ai giocatori di salire al livello 19 di differenti “Jobs”, non i tradizionali guerrieri o maghi di un Final Fantasy qualsiasi, bensì guardie del corpo e musicisti, con punti di forza e abilità originali.