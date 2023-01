Xiaomi Redmi Note 11, smartphone eccellente, oggi con uno sconto del 28%

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 19 gennaio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 in colorazione Grey, che attualmente potete portarvi a casa a soli 179,99€, rispetto agli usuali 249€ di listino, per un risparmio reale di 69€ e uno sconto del 28%.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 è un dispositivo potente ed elegante, animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 680 e accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 permette di scattare fotografie di qualità eccezionale grazie alla fotocamera principale da 50 MP, che cattura ogni minimo dettaglio anche in condizioni di scarsa luminosità. Ad accompagnare la fotocamera principale ci sono anche una fotocamera macro da 2 MP, un sensore di profondità da 2 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera anteriore per selfie da 13 MP, che offre un’ampia gamma di opzioni per catturare immagini di alta qualità.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di un display DotDisplay da 6,43″ a risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, offrendo così un’esperienza visiva fluida e nitida. La batteria da 5.000 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida garantisce un’ottima durata, fino a 22 ore di riproduzione di video o 215 ore di musica, per non interrompere la vostra giornata.

Il design estremamente elegante, con una scocca posteriore leggermente curvata per una buona presa e massimo comfort, rende lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 leggero e facile da gestire.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre allo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.