Xiaomi Band 5 ora a un prezzo bomba su Amazon! Non lasciatevela sfuggire!

Se state cercando una nuova, affidabile e moderna, smartband da mettere al polso per monitorare tutte le vostre attività, oggi abbiamo l'offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2021, offre la possibilità di avere la Xiaomi Band 5 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Xiaomi Band 5 è dotato di un ampio display a colori da 1,1″, che permette di visualizzare in maniera rapida le informazioni relative alle chiamate, messaggi e promemoria. Il dispositivo è in grado di monitorare 11 attività sportive professionali, come vogatore, ellittica, yoga, corsa, ciclismo, nuoto, cyclette e altro ancora.

Xiaomi Band 5 è resistente anche all’acqua fino a 5 metri di profondità, ha una batteria che garantisce un’autonomia sino a 14 giorni ed è in grado di registrare il vostro battito cardiaco in tempo reale per tutto il giorno, mostrando anche eventuali avvisi nel caso venga rilevata una situazione anomala.

Solitamente la Xiaomi Band 5 viene proposta a 27,79€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 19,99€, con uno sconto del 28%, pari a un risparmio reale di quasi 8€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un’ottima smartband risparmiando sul suo prezzo di acquisto usuale.

