Xiaomi 11T Pro 5G, ottimo smartphone, ora con uno sconto del 38%

martedì 6 dicembre 2022

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi c’è sicuramente lo smartphone Xiaomi 11T Pro 5G, che potete portarvi a casa a soli 429,99€, rispetto ai 699,99€ solitamente richiesti di listino, con uno sconto del 38,57% e un risparmio reale di 270€.

Lo smartphone Xiaomi 11T Pro è dotato di un corpo sottile (solo 8,8 mm) e leggero (204 g), offrendo un aspetto pulito e accattivante. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone Xiaomi 11T Pro è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

Lo smartphone Xiaomi 11T Pro è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,67″ a risoluzione 2400×1800 e frequenza di aggiornamento di 120Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva.

Il comparto fotocamere dello smartphone Xiaomi 11T Pro vede la presenza di una tripla fotocamera, con l’obiettivo principale da 108 MP abbinato ad un grandangolo da 8 MP e una telemacro da 5 MP in grado di migliorare la portata degli scatti.

Il comparto fotocamere dello smartphone Xiaomi 11T Pro vede la presenza di una tripla fotocamera, con l'obiettivo principale da 108 MP abbinato ad un grandangolo da 8 MP e una telemacro da 5 MP in grado di migliorare la portata degli scatti.

