Xenon Racer arriva anche su eShop JAP

Xenon Racer è un videogioco di corse arcade sviluppato dall’italiana 3DClouds.it e pubblicato da SOEDESCO, disponibile dallo scorso 26 marzo, su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Ora, è stato reso noto che il racing è in arrivo a breve anche su eShop in Giappone. Il gioco sarà infatti disponibile a partire dall’11 luglio, al prezzo di 3499 yen.

Infine, il titolo occuperà ben 6.5GB di spazio libero sulle schede di memoria della console.

In un futuro prossimo, la federazione automobilistica ha ordinato una pausa dalle corse, così da permettere a tutti i team di prepararsi al passaggio ai veicoli volanti. Per ingannare l’attesa, i più importanti costruttori di auto ibride hanno deciso di organizzare un torneo non ufficiale per piloti amatoriali tra le strade di varie città del mondo. I velocissimi veicoli che utilizzeranno alternano la combustione dello xeno all’energia elettrica, raggiungendo velocità folli. Afferra il volante e tieni a bada l’adrenalina mentre drifti per le strade. Accelera fino a velocità da capogiro e diventa il miglior Xenon Racer nel mondo!