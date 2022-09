Xbox vi offre un nuovo gioco gratis, solo per il fine settimana

Xbox ha rinnovato ancora una volta l’iniziativa «Giornate di gioco gratuito», grazie alla quale è possibile accedere a un catalogo selezionato di titoli disponibili gratuitamente per tutto il fine settimana.

Gli Xbox Free Play Days sono riservati esclusivamente agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon): la casa di Redmond ha però deciso questa volta di proporre un solo gioco gratuito per l’intero weekend.

A differenza di quanto accaduto per lo scorso fine settimana, Microsoft ha infatti deciso di selezionare un unico titolo disponibile senza costi aggiuntivi, adatto per gli amanti delle corse e proposto in due diverse versioni.

Si tratta infatti di WRC 10, il simulatore di guida basato sull’omonimo campionato del mondo di rally del 2021 e che può essere giocato gratis sia nell’edizione next-gen per Xbox Series X|S che su Xbox One, in base alla vostra console di riferimento.

La prova gratuita del fine settimana rappresenta un’ottima occasione per scoprire la serie, in attesa dell’imminente arrivo di WRC Generations, il prossimo capitolo della saga che sarà disponibile ufficialmente a partire dal 13 ottobre.

WRC 10 è stato realizzato come titolo celebrativo per festeggiare i 50 anni del campionato: per questo motivo potrete scoprire i momenti più intensi della competizione di rally dal 1973 fino ai nostri giorni, con 120 tappe speciali e 6 rally storici.

Potete iniziare a scaricare gratuitamente questo nuovo titolo gratuito già da adesso sulle vostre console, cercando il prodotto dalla vostra console su Xbox Store o, in alternativa, tramite i seguenti link ufficiali:

Se vorrete continuare a giocarci anche dopo il termine della prova, vi segnaliamo che WRC 10 è attualmente disponibile scontato al 70% in meno su entrambe le versioni proposte.

Per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, vi segnaliamo che dalle scorse ore sono arrivati a sorpresa ben 3 nuovi giochi gratis sul catalogo, ma il mese di settembre si chiuderà con un ultimo regalo per un pubblico più giovane.

Ma le novità non sono finite qui: grazie ai vantaggi offerti dall’abbonamento Ultimate potete provare Paramount+ gratis per 30 giorni, senza alcun costo aggiuntivo.