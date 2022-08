Xbox vi offre 3 nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è l’erede di Castlevania

Anche questo fine settimana Xbox ha deciso di proporre 3 nuovi giochi gratis scaricabili grazie alla promozione Free Play Days, che consente agli utenti abbonati di accedere alle versioni di base complete di diversi titoli selezionati senza ulteriori costi aggiuntivi.

Ricordiamo che si tratta di una promozione riservata in esclusiva agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) o Live Gold: i nuovi titoli selezionati dalla casa di Redmond sono sicuramente interessanti non solo per i fan dei giochi multiplayer, ma anche per chiunque fosse alla ricerca di una impegnativa esperienza single player.

Dopo aver infatti riproposto ancora una volta un amato GDR multigiocatore di Bethesda, tra i nuovi titoli Free Play Days della settimana è possibile scoprire anche Destiny 2, come parte della prova gratuita offerta su tutte le piattaforme.

Come terzo gioco della settimana, Xbox ha deciso di proporre anche Bloodstained Ritual of the Night, l’apprezzato erede spirituale di Castlevania ideato da Koji Igarashi.

Come potete vedere voi stessi nell’immagine promozionale, è stata dunque rinnovata ancora una volta la promozione dedicata a The Elder Scrolls Online, il gioco di ruolo multigiocatore di successo prodotto da Bethesda e ambientato nel suo omonimo celebre universo.

Destiny 2 vi permetterà invece di esplorare il leggendario sparatutto RPG ideato da Bungie e le sue rispettive espansioni, incluso il recentissimo DLC La Regina dei Sussurri senza alcun costo aggiuntivo: un’ottima opportunità per poter scoprire tutti i contenuti prima dell’acquisto.

Infine, Bloodstained Ritual of the Night è un action RPG gotico a scorrimento laterale ambientato nel diciannovesimo secolo, considerando un vero e proprio erede spirituale dei Castlevania a scorrimento e particolarmente apprezzato dai fan del genere.

La prova gratuita sarà disponibile fino al 29 agosto: potete scaricare i nuovi giochi gratis Xbox direttamente dalle vostre console o, in alternativa, tramite i seguenti link:

Ricordiamo inoltre che per tutta la durata della prova potrete approfittare di generosi sconti, così da aggiungere i giochi permanentemente al vostro catalogo mantenendo tutti i progressi.

Nel caso non possediate invece la console next-gen di casa Microsoft, non dovrete temere alcun sovrapprezzo: l’azienda ha infatti sottolineato che il costo di Xbox Series X non aumenterà, a differenza invece di quanto annunciato da Sony per PS5.