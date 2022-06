Xbox Store, sconti fino al 95%: ci sono tanti giochi a meno di 10 euro

Anche questo martedì sono disponibili le nuove offerte settimanali di Xbox Store: questa volta la console di casa Microsoft ha deciso di proporre promozioni particolarmente interessanti per chi vuole risparmiare il più possibile.

Oltre infatti ad aver segnalato il consueto rinnovo delle Promozioni Gold, che ricordiamo essere disponibili solo per gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (potete trovare l’abbonamento in offerta su Amazon), la casa di Redmond ha infatti proposto la «Games Under 10$ Sale», che come suggerisce il titolo propone tantissimi prodotti a meno di 10 euro l’uno.

Mentre resteranno ancora disponibili i Deals Unlocked sui franchise più amati, da questo momento potrete dunque scoprire tante nuove offerte fino al 95% su molti imperdibili titoli sullo store.

Tra le tante promozioni disponibili per chi possiede un abbonamento Gold o Game Pass vogliamo segnalare Sekiro Shadows Die Twice, il grande soulslike di FromSoftware che potrà essere vostro a soli 34,99€ grazie allo sconto del 50%.

I Deals With Gold includono inoltre numerosi classici di Rockstar Games in forte sconto, offrendo così un’ottima opportunità per recuperare grandi capolavori: segnaliamo ad esempio le offerte su Red Dead Redemption, Midnight Club Los Angeles Complete, Grand Theft Auto IV e Manhunt.

Per quanto riguarda invece la svendita dedicata esclusivamente ai titoli a meno di 10 euro, accessibile anche senza alcun abbonamento, potrete trovare titoli adatti a ogni genere: da Crysis Remastered a Hitman Game of the Year fino ad arrivare ad alcune delle più amate produzioni indie, come Hotline Miami Collection, The Messenger e Katana Zero.

La promozione consente addirittura di acquistare alcuni giochi a meno di 1 euro: l’offerta più vantaggiosa che vogliamo segnalarvi è sicuramente quella dedicata a Gem Smashers, un originale puzzle game adatto a tutta la famiglia che può essere vostro a soli 64 centesimi.

Potete consultare tutti i giochi in offerta tramite la vostra console o, più comodamente, attraverso questo link: in questo modo, potrete accedere facilmente agli sconti di Xbox Store attualmente attivi.

Di seguito vi riproporremo invece alcuni tra i migliori nuovi sconti settimanali di Xbox Store, selezionati appositamente dalla nostra redazione:

Sekiro: Shadows Die Twice

Red Dead Redemption

Grand Theft Auto IV

Midnight Club: Los Angeles Complete

Manhunt

Hotline Miami Collection

The Messenger

Katana Zero

Immortals Fenyx Rising Gold Edition

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition

Max Payne 3

Watch Dogs: Legion — Deluxe Edition

WWE 2K22 Deluxe Edition

Killing Floor 2

Gem Smashers

Inoltre, cogliamo l’occasione per ricordarvi che a partire da oggi potrete scaricare due nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass Ultimate.

Alla fine del mese lasceranno invece ufficialmente il catalogo ben 4 giochi: il nostro consiglio è dunque quello di recuperarli prima che sia troppo tardi.