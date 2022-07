Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono tutte le saghe più amate

Sono stati rinnovati anche questa settimana gli sconti di Xbox Store, per quello che è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per i più grandi fan della console di casa Microsoft.

Insieme al consueto rinnovo delle Promozioni Gold, disponibili esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon), la casa di Redmond ha svelato nelle scorse ore anche la Ultimate Game Sale, una nuova svendita dedicata ai franchise più amati di sempre con sconti fino al 90%.

La svendita è dedicata però non soltanto alle saghe, ma in generale a tutti i giochi più popolari e di recentissima uscita che potranno essere vostri a prezzi molto speciali.

Un esempio è infatti l’apprezzata avventura horror The Quarry, disponibile in diverse edizioni con una riduzione del prezzo del 33%, o Dying Light 2 Stay Human, anche in questo caso disponibile in sconto fino al 33%.

C’è spazio naturalmente anche per le saghe sparatutto più popolari, che includono anche i recentissimi Halo Infinite, Battlefield 2042 e Call of Duty Vanguard, oltre naturalmente a tanti dei capitoli precedenti più amati.

Non possono poi mancare i capolavori di Rockstar Games, GTA V e Red Dead Redemption 2, e l’ultimo capitolo della popolare serie calcistica di EA Sports, FIFA 22, che può essere vostro a partire da soli 10 euro e 49 centesimi.

Per quanto riguarda invece i titoli disponibili in sconto al 90%, vogliamo segnalarvi in particolare We Happy Few, disponibile anche su Game Pass e sviluppato da Compulsion Games, uno dei tanti talentuosi team di Xbox Game Studios.

Le offerte attualmente disponibili su Xbox Store sono davvero numerose per poterle elencare tutte: di seguito troverete una nostra selezione dei migliori giochi proposti, ma vi consigliamo caldamente di controllare voi stessi la lista completa al seguente indirizzo.

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 2042

Call of Duty Vanguard

Control

Devil May Cry 5 Special Edition

Diablo II: Resurrected

Dragon Ball Z: Kakarot

Dying Light 2 Stay Human

Far Cry 6

FIFA 22

Forza Horizon 5

Gears 5

Grand Theft Auto V

Halo Infinite

It Takes Two

Kingdom Hearts III

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

Psychonauts 2

Red Dead Redemption 2

Resident Evil Village

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Quarry

Watch Dogs: Legion

We Happy Few

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition

Come potete scoprire voi stessi dalla nostra selezione, i titoli in offerta su Xbox Store per la Ultimate Game Sale sono davvero numerosi: tutti i titoli che aderiscono a questa promozione resteranno scontati fino al 31 luglio.

Vi ricordiamo che nelle scorse ore Microsoft ha ufficialmente confermato tutti i giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass, tra i quali è assente un’attesa esclusiva horror a causa di un rinvio dell’ultimo momento.

Inoltre, sono stati confermati anche i titoli gratuiti che lasceranno il servizio alla fine del mese: non si tratta di giochi eccessivamente lunghi e vi consigliamo di completarli prima che sia troppo tardi.