Xbox Store, nuovi sconti settimanali fino all’80% in vista di Natale: ecco i migliori

Anche questo martedì Xbox Store ha deciso di aggiornarsi con diverse nuove promozioni settimanali: da questo momento potrete dunque scoprire nuovi sconti su titoli selezionati, giusto in tempo per scegliere il vostro prossimo nuovo regalo di Natale.

Come ogni settimana, il negozio digitale di casa Xbox ha dunque deciso di svelare non solo nuove Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate, ma anche sugli affari Spotlight, accessibili a chiunque e perfette per chi voglia iniziare la propria avventura con le console next-gen (trovate Series S in offerta e in consegna prima di Natale su Amazon).

Le nuove offerte vi permetteranno di risparmiare fino all’80%, ma sono soltanto una piccolissima parte degli sconti attualmente disponibili: sono infatti ancora in corso gli Sconti di Fine Anno su tantissime produzioni, anche su quelle più amate come Elden Ring.

Per quanto riguarda invece i nuovi sconti, uno dei più interessanti che vogliamo segnalarvi è quello dedicato ad Aliens Fireteam Elite, recentemente candidato ai Grammy Awards: oggi questo intrigante sparatutto potrà essere vostro con il 40% di sconto.

C’è spazio anche per diverse offerte dedicate alla saga di Assassin’s Creed: potrete recuperare il primo storico capitolo con il 70% di sconto, mentre AC Origins potrà essere vostro con una riduzione di prezzo dell’80%, tra le più generose della settimana.

Lo sconto dell’80% è però disponibile su diverse produzioni, tra le quali vi segnaliamo anche Saints Row IV e Saints Row The Third, i folli ed esageratissimi rivali di Grand Theft Auto che ora potrete fare vostri a prezzi imbattibili.

Se volete controllare accuratamente tutte le promozioni disponibili in catalogo, incluse le già citate Offerte di Fine Anno, potrete farlo comodamente dirigendovi al seguente indirizzo. Di seguito, invece, troverete una nostra selezione con i migliori nuovi sconti settimanali di Xbox Store in vista di Natale:

Aliens: Fireteam Elite — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Assassin’s Creed — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Assassin’s Creed Origins — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Death’s Door — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Isonzo — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Klonoa Phantasy Reverie Series: Special Bundle — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Limbo — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Minecraft Dungeons: Ultimate Edition — Sconto del 35%

— Sconto del 35% PGA Tour 2K23 x NBA 2K23 Bundle — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Saints Row IV: Re-Elected — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Saints Row The Third Remastered — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Streets of Rage 4 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Watch Dogs: Legion — Sconto del 75%

Questo naturalmente è solo un assaggio delle tante promozioni disponibili, motivo per il quale vi raccomandiamo di consultare accuratamente il catalogo completo per non farvi sfuggire nemmeno un’occasione.

Per quanto riguarda invece i nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass, attualmente non è ancora arrivato alcun comunicato ufficiale da parte di Microsoft. Tuttavia, la casa di Redmond ha già ufficializzato quali sono i giochi che ci saluteranno alla fine del 2022.