Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% con le offerte settimanali di aprile: ecco i migliori

Xbox Store ha appena svelato le nuove promozioni settimanali di aprile, proponendo tanti nuovi giochi in offerta appositamente selezionati per gli utenti sulle console di casa Microsoft in quello che è ormai diventato un appuntamento imperdibile per i fan.

Da oggi sono ufficialmente disponibili non solo nuove Promozioni Gold, riservate per tutti gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), ma anche nuovi sconti Spotlight scelti dalla casa di Redmond che non richiedono alcun tipo di abbonamento.

Queste offerte si aggiungono inoltre agli Sconti di Primavera, di cui vi avevamo già segnalato le migliori proposte e che continueranno a restare disponibili ancora per pochi giorni.

Tra i nuovi sconti settimanali più interessanti segnaliamo sicuramente Dying Light 2 Stay Human, una delle rivelazioni dello scorso anno: l’open world di Techland oggi può essere vostro al 50% di sconto in edizione standard, oppure con il 30% in meno se preferite la Ultimate Edition.

Grazie alle Promozioni Gold avrete ulteriori opportunità di risparmio sui videogiochi più interessanti: un esempio è sicuramente l’edizione Bundle Approvato dal Consiglio di The Outer Worlds, gioco di ruolo ideato da Obsidian che potrete acquistare con 10 euro di sconto.

Tornando però in tema di giochi post-apocalittici con zombie, segnaliamo anche quello che è sicuramente lo sconto più generoso delle nuove promozioni di Xbox Store: la Director’s Cut di Deadlight oggi può essere vostra a solo 1,49€, grazie alla riduzione di prezzo del 90%.

Se volete consultare tutti i giochi attualmente in offerta sulle console di casa Microsoft, inclusi i già citati sconti di primavera, potete consultare la lista completa al seguente indirizzo. Per aiutarvi nella vostra scelta, di seguito troverete invece i migliori nuovi sconti disponibili su Xbox Store.

Deadlight: Director’s Cut — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Dying Light 2: Stay Human — Sconto del 50%

— Sconto del 50% FAR: Lone Sails — Sconto del 70%

— Sconto del 70% L.A. Noire — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Lake — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Sable — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Saints Row Platinum Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Shantae and the Seven Sirens — Sconto del 40%

— Sconto del 40% The Outer Worlds: Bundle Approvato dal Consiglio — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Wytchwood — Sconto del 40%

Naturalmente questi sono solo alcuni esempi dei numerosi titoli in offerta: vi ricordiamo che avete tempo fino al prossimo martedì per approfittare delle nuove promozioni.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che a partire da oggi potrete giocare gratuitamente Minecraft Legends su Xbox Game Pass, lo spin-off strategico del celebre franchise a blocchi che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Nelle scorse ore è stato invece confermato l’addio di ben 5 giochi gratis dal servizio in abbonamento: vi raccomandiamo di consultare la lista completa e provarli prima che sia troppo tardi.