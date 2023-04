Xbox Store, al via gli Sconti di Primavera fino al 90%: ecco i migliori

Xbox Store ha inaugurato ufficialmente i nuovi Sconti di Primavera, l’attesa promozione per gli utenti delle console di casa Microsoft per poter risparmiare cifre incredibili sui videogiochi più amati del catalogo.

Grazie alle nuove promozioni sarà infatti possibile acquistare nuovi giochi scontati fino al 90%: oltre al consueto ritorno delle Promozioni Gold, esclusive per gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) troverete tantissimi prodotti che non necessiteranno di alcun abbonamento aggiuntivo.

Gli Sconti di Primavera vi permetteranno di acquistare anche alcune amatissime produzioni di recente uscita: un esempio che vogliamo segnalarvi è sicuramente Dead Space, l’eccellente remake dell’horror di casa EA.

La premiatissima e spaventosa avventura realizzata da EA Motive potrà essere vostra per un periodo limitato con uno sconto del 20%, ma naturalmente è solo uno dei numerosi Sconti di Primavera disponibili su Xbox Store.

Un altro esempio molto importante è sicuramente il Cross-Gen Bundle di Call of Duty Modern Warfare II: lo sparatutto campione di incassi potrà essere vostro al 35% in meno, con un pacchetto che include entrambe le edizioni Xbox One e Series X|S.

Gli amanti dei giochi anime dovrebbero inoltre tenere d’occhio anche la promozione dedicata a One Piece Odyssey Deluxe Edition, che oggi è possibile acquistare con una riduzione di prezzo del 20%.

Tra le offerte più convenienti che non dovreste lasciarvi scappare vi segnaliamo invece il Bundle per la famiglia EA: si tratta di un pacchetto con Need for Speed, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Unravel, tutti inclusi e disponibili spendendo solo 3.99€, grazie allo sconto del 90%.

Dato che gli sconti sono davvero numerosi per poterveli elencare tutti, il nostro consiglio è quello di consultare voi stessi la lista completa al seguente indirizzo. Per aiutarvi nella vostra scelta, di seguito troverete invece i migliori giochi in sconto su Xbox Store selezionati da noi:

Alan Wake Remastered — Sconto del 55%

— Sconto del 55% Assassin’s Creed Valhalla — Sconto del 67%

— Sconto del 67% BioShock: The Collection — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Blue Dragon — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Call of Duty Modern Warfare II: Cross-gen Bundle — Sconto del 35%

— Sconto del 35% Control (Series X|S) — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Cyberpunk 2077 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Diablo Prime Evil Collection — Sconto del 67%

— Sconto del 67% EA Family Bundle — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Far Cry 6 — Sconto del 75%

— Sconto del 75% FIFA 23 (Series X|S) — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Gotham Knights: Deluxe — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Grand Theft Auto V — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Lost Odyssey — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Metal Gear Solid V: The Definitive Experience — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% One Piece Odyssey Deluxe Edition — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Spec Ops The Line — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% The Witcher 3: Wild Hunt — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Wild Hearts — Sconto del 20%

Tra i giochi in offerta purtroppo non troverete invece Quantum Break: l’esclusiva Xbox è stata infatti rimossa da tutti gli store e Game Pass, ma sia Microsoft che Remedy hanno promesso che tornerà non appena saranno risolti i problemi di licenza.

Restando in tema con il servizio in abbonamento, vi ricordiamo che da domani sarà ufficialmente disponibile su Game Pass una ex esclusiva PS5 gratis fin dal debutto su Xbox.