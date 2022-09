Xbox sta puntando ad acquisire anche i grandi publisher giapponesi

Xbox è stata al centro di alcune delle manovre azionarie più importanti degli ultimi tempi, senza dubbio.

Tra le più importanti c’è sicuramente quella Activision-Blizzard, che ha portato titoli come Call of Duty su Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon).

Ma Phil Spencer ha dichiarato di recente che Xbox non ha nessuna intenzione di fermarsi con le acquisizioni, perché i rivali sono ancora forti.

E mentre in Giappone le nuove console di casa Microsoft guadagnano inaspettatamente terreno, pare che il Sol Levante sia interessante anche dal punto di vista finanziario.

Stando a quanto riporta PlayStation Lifestyle, Microsoft ha provato in più occasioni ad acquisire delle aziende giapponesi.

Phil Spencer ha dichiarato di recente che Xbox non ha finito di acquisire nuovi studi. Secondo il giornalista e insider Imran Khan, Microsoft ha discusso le offerte di acquisizione con i principali publisher giapponesi e con gli studi più piccoli, ma non è chiaro fino a che punto siano andati quei colloqui.

Proprio Spencer aveva individuato Sony e Tencent come i competitor maggiori, entrambe aziende che hanno dalla loro anche il supporto di fortissimi brand che provengono dal Giappone.

Pensate cosa può significare, in un ottica di fantamercato, un’acquisizione di Square Enix da parte di Microsoft, con la saga di Final Fantasy in esclusiva sulle piattaforme Xbox.

Nonostante le tante acquisizioni nel corso degli ultimi anni, Microsoft sembra quindi non avere intenzione di rimanere ferma com’è.

Anche se l’ultima, quella relativa ad Activision-Blizzard, è stata fin da subito nel mirino degli enti regolatori ed effettivamente sembra che stia rischiando di non andare in porto.

C’è in ballo, quindi, anche il futuro di brand come Call of Duty, che sembra continueranno ad uscire anche su PlayStation in ogni caso.

In un periodo in cui tantissime realtà si stanno muovendo in questo senso, anche in modo imponente. Come l’Arabia Saudita, che sta per investire una somma gigantesca nel gaming.