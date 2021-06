Xbox Series X torna su Gamestop in bundle

Se siete tra quelli che non sono ancora riusciti ad acquistare una nuova fiammante Xbox Series X, oggi è probabilmente il vostro giorno fortunato! Infatti, la nota catena Gamestop attualmente ha ancora pochi pezzi disponibili e potete acquistarli componendo un bundle del valore complessivo di 599,98€. Per procedere, non dovrete far altro che inserire nel carrello la console e due prodotti a scelta tra quelli proposti (che comprendono giochi come Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Outriders – Day One Edition, Hitman 3 e MotoGP 21 o accessori come l’abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass Ultimate e controller Power A Enhanced in colorazione Soldier o Ice).

Xbox Series X è la console più potente della next-gen. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per azzerare i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole. La libreria giochi sarà composta da third party e da produzioni esclusive affidate agli Xbox Game Studios – tra cui Obsidian Entertainment, Rare Entertainment, 343 Industries, Playground Games, Turn 10 Studios e Ninja Theory –, le cui realizzazioni saranno incluse fin dal day-one nell’abbonamento Xbox Game Pass.

Il cuore di Series X è Xbox Velocity Architecture, che abbina una SSD personalizzata con software integrato per un gameplay più veloce e semplificato, con tempi di caricamento notevolmente ridotti. Con Quick Resume passerete senza problemi e in un lampo da un gioco all’altro. La macchina permetterà di giocare a migliaia di titoli di quattro generazioni di Xbox, inclusi titoli Xbox One, Xbox 360 e Xbox Original con retrocompatibilità. Grazie alla potenza e alla velocità di Xbox Series X, molti di questi avranno un aspetto e una riproduzione migliori di prima.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

