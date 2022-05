Xbox Series X si prepara ad accogliere una nuova feature “dinamica”

Potrebbero essere in arrivo novità molto importanti per i fan di Xbox Series X amanti della personalizzazione: Microsoft vuole infatti garantire ai propri utenti maggiori possibilità di scelta per la propria schermata principale.

Una delle feature più gradite per i giocatori che hanno scelto Xbox Series X o Series S (potete acquistarla in offerta su Amazon) è infatti la possibilità di utilizzare uno sfondo dinamico, con immagini in costante movimento.

Si tratta di background per la schermata principale che è possibile ottenere gratuitamente senza alcun acquisto, ma per i quali è necessario che siano gli stessi sviluppatori, in collaborazione con Microsoft, ad occuparsi della loro distribuzione.

Sebbene questo aspetto con molta probabilità non dovrebbe cambiare, pare che la casa di Redmond abbia deciso di rendere la procedura molto più semplice per i team interessati, garantendo così una distribuzione di sfondi dinamici più continua nel tempo.

Il giornalista Tom Warren di The Verge ha infatti segnalato ai propri follower su Twitter che Microsoft sarebbe al lavoro su un vero e proprio editor di sfondi dinamici per Xbox Series X, un progetto che sarebbe stato in lavorazione da diverso tempo ma svelato da un leak solo in queste ore.

Contrariamente a quanto si pensava in seguito all’indiscrezione, sembra che tale strumento sarà accessibile unicamente agli sviluppatori, probabilmente come incentivo per la promozione dei videogiochi più attesi: una gif condivisa in rete mostra le prime immagini del tool in azione, che vi proponiamo di seguito.

I’m hearing this tool is likely only for game developers, rather than Xbox consumers. Either way, it seems like we’ll see more Xbox dynamic backgrounds soon — Tom Warren (@tomwarren) May 15, 2022

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, i fan di Xbox Series X dovrebbero dunque poter assistere nelle prossime settimane a una maggiore selezione di sfondi dinamici per la propria console.

Naturalmente alcuni fan potrebbero rimanere delusi dall’assenza di tale feature per il pubblico, comunque attualmente non ufficiale, che però potrebbe essere compensata nei prossimi giorni da un’ulteriore novità molto importante.

Nei mesi scorsi era infatti stata svelata la possibilità di impostare i propri sfondi personalizzati tramite il browser integrato, al momento ancora in fase di testing.

In attesa di scoprire ulteriori novità sugli sfondi dinamici, gli utenti potranno ingannare l’attesa con tanti giochi gratis: da oggi sono disponibili i nuovi omaggi di Games With Gold.