Xbox Series X/S, Take-Two soddisfatta del lavoro di Microsoft

Si sta avvicinando sempre di più il debutto della prossima generazione di console, che si concretizzerà il prossimo 10 novembre con il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, ma anche Sony non se ne starà di certo a guardare e proprio stasera terrà un evento dedicato a PS5 (che vi consigliamo di seguire in diretta con noi). Entrambe le compagnie sembrano molto agguerrite, soprattutto quella di Redmond.

In un’intervista rilasciata a Protocol, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ha affermato che è rimasto colpito dall’aggressività di Microsoft e crede che la compagnia di sia impegnata molto per recuperare il terreno perso nell’attuale generazione di console.

Ecco le sue parole:

Finora mi sembra che entrambe si stiano avvicinando a questo lancio in modo molto aggressivo. Abbiamo sempre lavorato felicemente con entrambe le parti e ci piacerebbe vederle avere molto successo. In alcune parti del mondo, come sapete, l’ultima volta Sony aveva una posizione privilegiata e penso che Microsoft stia lavorando molto duramente per assicurarsi che ciò non si ripeta. Credo che sarà una vera sfida in Asia, dove Sony ha sempre dominato. Ma se dovessi provare ad indovinare, penserei che Microsoft se la caverà molto bene. Penso che [Sony] sarà molto aggressiva dal lato dei contenuti e marketing. Si concentreranno, come sempre, per ottenere un vantaggio a livello di esclusive. Ma Microsoft sta cercando di fare la stessa cosa, dato che recentemente ha acquistato diversi studi. Ci sono molte cose che possiedono e controllano. Forse faranno ancora di più, visto che hanno molte risorse a disposizione.

Per il momento, ovviamente, non ci resta che attendere ulteriori novità e vi invitiamo nuovamente di restare sintonizzati per tutte le ultime novità annunciate in occasione dell’evento Sony.