Xbox Series X, primo unboxing non ufficiale: ecco come la spacchetterete

È finito in rete il primo unboxing non ufficiale di Xbox Series X, realizzato da un utente YouTube che ha ottenuto una confezione della console, e conseguentemente una console, in ampio anticipo rispetto al lancio del prossimo 10 novembre.

Il video mostra la scatola verde e nera che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane, estesa più orizzontalmente che in verticale a dispetto del form factor atipico di Xbox Series X.

Come possiamo vedere nella clip, una volta aperta la confezione è possibile trovare la console imbustata in un sottile telo nero.

Attorno al telo, troviamo un nastro con il motto della console, “Power your Dreams”, che non manca di sottolineare ulteriormente la potenza della piattaforma da 12 teraflops.

Una confezione nel complesso molto elegante, così come si profila l’erede di Xbox One sia nel design monolitico che nella colorazione opaca.

Lo slogan è tornato a farsi vedere la scorsa settimana con un nuovo trailer della console, che presto vedremo anche in televisione.

Con il lancio previsto per il 10 novembre, possiamo aspettarci altre sorprese da Microsoft lungo la strada, come ad esempio l’X020 che dovrebbe tenersi prima dell’uscita.