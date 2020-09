Xbox Series X, ecco la prima foto della confezione retail

La giornata di ieri è stata particolarmente intensa per tutti gli appassionati del mondo videoludico. Infatti, è stato finalmente annunciato ufficialmente che Xbox Series X e Xbox Series S saranno lanciate il prossimo 10 novembre rispettivamente al prezzo di 499,99€ e 299,99€, mentre i preorder apriranno il 22 di questo mese.

Tra i titoli che saranno disponibili al Day One troviamo Assassin’s Creed Valhalla, Forza Horizon 4, Gears Tactics, Watch Dogs: Legion e Yakuza: Like a Dragon. Inoltre, tutti i membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC otterranno l’abbonamento EA Play in maniera totalmente gratuita, con l’opportunità di usufruire di EA Play su Xbox One, Xbox Series X ed S e su PC Windows 10 (gli utenti Xbox Game Pass per PC potranno invece accedere al servizio tramite PC Windows 10).

Oggi, invece, vi proponiamo la prima foto della confezione di Xbox Series X, diffusa dal rivenditore canadese La Source, permettendoci anche di vedere un particolare della console, nella fattispecie la sua parte inferiore.

Disponibile in Italia solo a partire dal 2021, Xbox All Access darà anche modo di ottenere una Xbox di nuova generazione con 24 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a partire da 24,99 dollari al mese per Xbox Series S e 34,99 dollari al mese per Xbox Series X, senza costi anticipati.