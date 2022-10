Xbox Series X, l’aggiornamento di ottobre aggiunge delle feature audio

Con una certa regolarità arriva l’aggiornamento di ottobre di Xbox Series X e S, con nuove funzionalità aggiunte all’ammiraglia di Microsoft.

Le due console che stanno cavalcando la generazione anche grazie ad Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, ad ottobre si aggiornano ulteriormente.

Che è solo uno tra i tanti update che sono stati pubblicati sulla console, dove quelli di qualche tempo fa riuscivano a rimuovere anche un blocco molto fastidioso.

Uno degli ultimi, parlando di audio, aveva reso Xbox Series X|S ancora più silenziosa rispetto al lancio, un supporto molto gradito dai fan.

L’aggiornamento di ottobre, raccontato dal blog ufficiale Xbox, riporta tantissime novità e feature aggiunte alle console.

«Il team Xbox è entusiasta di continuare a proporre nuovi modi per migliorare Xbox» esordisce il post nel blog, per poi elencare le novità che verranno applicate con l’aggiornamento di ottobre.

La prima è la possibilità di modificare il volume della TV direttamente dall’app Xbox. Le console Xbox Series X e S possono utilizzare una funzione HDMI denominata Consumer Electronics Control (CEC) per inviare comandi da e verso dispositivi abilitati CEC come i televisori collegati alla console.

Contestualmente sarà possibile anche disattivare l’audio di avvio, così che i giocatori possano scegliere un avvio silenzioso di Xbox Series X e S.

Anche la home verrà modificata, con la possibilità di rendere la console accessibile a familiari e amici anche non avendo eseguito l’accesso con la creazione di schermate home personalizzate.

Oltre a questo vengono aggiornati anche i firmware dei controller Xbox, e le app per smartphone avranno delle funzionalità aggiuntive per editare e pubblicare le clip di gioco.

A proposito di controller, ora su Xbox Design Lab è possibile modificare anche i nuovi controller Elite: ecco come potete fare per averli personalizzati.

Per Xbox Game Pass, invece, è bene notare che ci saranno una serie di giochi che abbandoneranno il catalogo giusto in tempo per Halloween: ecco quali.