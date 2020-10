Xbox Series X ha la sua emoji su Twitter, come PS5

Microsoft ha dato il via ai suoi sforzi promozionali per Xbox Series X, e questi prevedono alcuni piccoli dettagli che nella comunicazione di oggi fanno la differenza.

Xbox Series X si è infatti appena guadagnata la sua emoji su Twitter, ormai un must per il lancio di nuovi prodotti.

Nei mesi scorsi, Sony aveva fatto lo stesso con PS5, la cui emoji raffigura il controller DualSense, il primo oggetto collegato alla console a venire presentato.

Nel caso della nuova console di Microsoft, l’emoji è invece più emblematica dell’elegante design della console.

Inserendo uno tra i seguenti hashtag

#XboxSeriesX

#Xbox

#SeriesX

#PowerYourDreams

#PYD

#JumpIn

gli utenti vedranno comparire affianco al proprio messaggio un’icona con sfondo rigorosamente verde e la sagoma della console verticale.

Un particolare che potrebbe sembrare di poco conto ma che, in realtà, rende l’idea di come ci aspetti un mese davvero caldo sotto il profilo comunicativo per Xbox.

Non a caso, Xbox Series X è stata protagonista di un nuovo trailer pochi giorni fa, che passerà presto anche in televisione.