Ora si può comprare Xbox Series X firmata da Phil Spencer (costa uno sproposito, ma a fin di bene)

La decima edizione dei New York Game Awards si prepara a essere celebrata in grande stile: gli organizzatori hanno infatti annunciato di aver messo all’asta una Xbox Series X autografata da nientemeno che Phil Spencer, dirigente di Xbox, che sta già facendo gola ai collezionisti.

Al momento, dopo sessanta offerte, l’asta è arrivata a $3.200 – ma se state pensando di rilanciare per portarvi a casa la console, rallentate: potete farlo solo se siete residenti negli Stati Uniti. Il tutto, lo sottolineiamo, è a fin di bene: i fondi che saranno raccolti serviranno a finanziare l’organizzazione New York Critics Circle, una non-profit che aiuta gli studenti nel Bronx e nel Lower East Side.

Xbox Series X autografata da Phil Spencer

«La console è stata aperta solo affinché Phil Spencer, presidente di Xbox, potesse firmarla. Non è mai stata utilizzata» precisano gli organizzatori.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Xbox Series X è al momento esaurita presso tutti i punti vendita, dalle nostre parti. La situazione dovrebbe migliorare nel corso dell’anno, ma per le notizie disponibili fino a oggi potrebbero volerci più mesi di quelli che avevamo preventivato. Il problema, certo, non si pone se vi trovate in USA e non siete troppo preoccupati dal portafogli: partecipate all’asta, fate del bene ed ecco la vostra console firmata da Phil Spencer!