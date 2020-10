Xbox Series X esagera: in lavorazione un gioco in 8K e 60 fps

Uno degli ambiziosi obiettivi che vuole raggiungere la next-gen è la possibilità di far girare i giochi in 4K e 60 fps. Sappiamo che non tutti i giochi potranno essere ottimizzati per performance di questo tipo – ma che, anzi, alcuni consentiranno di scegliere dalle loro opzioni se dare priorità alla qualità dell’immagine o alla sua fluidità, risoluzione vs frame rate.

In mezzo a tutto questo, Phil Spencer, leader di Xbox, si era espresso in merito al visionario obiettivo degli 8K, mostrandosi abbastanza tiepido. Obiettivo degli 8K che, però, esiste eccome.

Xbox Series X sarà la console next-gen più potente, ci dicono le specifiche

Come svelato da Richard Leadbetter di Digital Foundry, sito specializzato nelle analisi tecniche degli hardware e delle loro performance, infatti, al momento sarebbero in corso i lavori su un gioco che girerà a 8K e 60 fps. Di che gioco si tratti, per ora, non ci è dato saperlo.

Le parole di Leadbetter sul gioco Xbox Series X in 8K, che arrivano da uno streaming live:

Ci saranno anche alcuni titoli più semplici, sullo stile di Geometry Wars, che raggiungeranno gli 8K. A dire il vero, sappiamo di un altro gioco in 8K, ma non penso che possiamo ancora parlarne. C’è almeno un gioco che sarà in 8K e 60 fps.

Attendiamo ora di scoprire cosa starà bollendo nella pentola di Xbox Series X.

La console, vi ricordiamo, arriverà il 10 novembre sul mercato, affiancata da Xbox Series S, al prezzo di 499,99€. Per tutti i dettagli su specifiche, compatibilità e libreria di giochi già confermati vi rimandiamo al nostro ABC della next-gen firmata Microsoft.