Xbox Series X e Xbox Series S, Microsoft rinnova completamente i siti ufficiali

Microsoft ha lanciato i nuovi siti dedicati alle console di nuova generazione Xbox Series X e Xbox Series S, che potete raggiungere rispettivamente dai seguenti link: X, S. All’interno delle pagine vengono presentati i prodotti, dando largo spazio ai giochi in arrivo e alle caratteristiche tecniche, oltre a mostrare cosa sarà presente all’interno della confezione.

Vi riportiamo una tabella che mette a confronto le specifiche delle due macchine:

Xbox Series X Xbox Series S Processore 8x Core @ 3,8 GHz (3,66 GHz w/SMT) 8x Core @ 3,8 GHz (3,66 GHz w/SMT) GPU 12 TFLOPS, 52 CUs @1.825 GHz RDNA Custom 2 4 TFLOPS, 20 CUs @1.55 GHz RDNA 2 Custom Memoria 16 GB GDDR6 10 GB GDDR 6 Archiviazione 1 TB NVME SSD 512 GB NVME SSD Espansione SSD Card di espansione da 1 TB Card di espansione da 1 TB Lettore ottico Blu-Ray 4K UHD Non presente Target performance 4K a 60 fps, fino a 120 fps 1440p a 60 fps, fino a 120 fps

Ricordiamo che oggi sarà lanciata la modalità di gioco cloud di Xbox Game Pass Ultimate. La lineup conta su oltre 150 giochi, disponibili in 22 paesi – Italia compresa – senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Questi comprendono i più recenti Tell Me Why, Grounded, Battletoads, Wasteland 3, ma anche alcuni tra i più giocati su Xbox come Forza Horizon 4 e Destiny 2.