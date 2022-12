Xbox Series X e S, in sordina, raggiungono un record di vendite importante

Xbox Series X e S, con la loro doppia offerta per la next-gen, sono state in parte una piccola sorpresa.

Soprattutto per quanto riguarda Series S che è un’alternativa anche reperibile perché, come sapete, la sorella minore della nuova generazione di Xbox è spesso reperibile, quasi sempre, anche su Amazon.

Un boost notevole è stato dato sicuramente durante il Black Friday, con un’offerta che durerà fino a Natale e porta la console a costare anche meno di una Nintendo Switch.

E anche se la console sta diventando problematica per alcuni sviluppatori, Xbox Series S ha continuato a vendere tantissimo e chiude il 2022 con un bel record.

Come riporta ONMSFT, infatti, la sorellina di Series X insieme alla console principale hanno raggiunto una cifra importante in termini di unità vendute.

Dall’inizio dell’anno, ecco le vendite delle console stimate per il 2022:

Tuttavia, stando alle analisi preliminari, Xbox Series X e S sono riuscite a totalizzare ben 20 milioni di unità vendute.

The Xbox Series X|S has now sold over an estimated 20 million units worldwide as of the week ending December 3.https://t.co/gUTSRVWiFm#VGChartz #Xbox #XboxSeriesX #XboxSeriesS #XboxSeries pic.twitter.com/DZTHhq1jaA

— VGChartz (@VGChartz) December 19, 2022