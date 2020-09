Xbox Series S ‘sculaccia’ PS5 secondo il papà di God of War

Durante la giornata di oggi, Microsoft ha alzato il sipario su Xbox Series S, la versione “ridotta” della sua prossima piattaforma next-gen in uscita a fine anno.

La console sarà infatti lanciata al prezzo di 299,99€ per il mercato italiano a partire dal 10 novembre 2020. Va detto che la stessa data dovrebbe essere anche quella del lancio di Xbox Series X, la “sorella maggiore” della nuova famiglia Xbox.

Inutile dire che l’annuncio della Series S ha scosso il web, in particolare i sempre infuocati social network, con un gran numero di commenti da parte degli utenti di tutto il mondo. Tra questi, anche David Jaffe, storico creatore originale della saga di God of War.

Jaffe ha infatti pubblicato un video su YouTube, nel quale esprime tutto il suo entusiasmo per l’annuncio di Microsoft, il quale – secondo l’autore – avrebbe “sculacciato Sony”, ancora restia nello svelare data e prezzo della sua PlayStation 5:

Il reveal di Xbox ha appena sculacciato PlayStation.

Il ragionamento di Jaffe è semplice: Xbox Series S è proposta a un prezzo che Sony faticherà a poter eguagliare, oltre al fatto che sarà possibile entrare nella nuova generazione a soli 25 dollari al mese, incluso l’accesso a Game Pass e Xbox Live Gold in un colpo solo.

Ricordiamo in ogni caso che Series S avrà un design a torre simile alla Series X, ma con alcune sostanziali differenze, oltre ovviamente alle dimensioni più contenute e una colorazione bianca, assieme a una sezione forata a forma di cerchio sulla parte frontale (utile per il raffreddamento).

La console sarà infatti only digital, con performance a 1440p fino a 120 fps, supporto al ray-tracing, SSD custom da 512 GB, media playback in streaming a 4K, upscaling in 4K per l’esperienza in game variable rate shading, variable refresh rate e una latenza molto bassa.

Xbox Series S sarà disponibile in Italia dal 10 novembre 2020.