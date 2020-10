Xbox Series S, spunta la prima foto reale della scatola (che secondo alcuni è piccola e altri grande)

Avevamo già visto, in precedenza, l’aspetto che avrà la scatola di Xbox Series S che troveremo sugli scaffali – ma solo con dei render che la mostravano nei materiali promozionali. Oggi, tuttavia, è arrivato online uno scatto che la mostra per la prima volta nel mondo reale, confermando le sue linee pulite e la predominanza di bianco, che caratterizzerà anche il corpo della console.

Potete vedere lo scatto direttamente di seguito, proveniente da quello che sembrerebbe un deposito e condiviso dagli utenti sul forum ResetEra.

La scatola di Xbox Series S

Da notare che alcuni appassionati si stanno confrontando sulla foto – ed emerge una curiosità: secondo alcuni infatti, la scatola è molto piccola rispetto a quella di Xbox Series X, che è molto più generosa. Per altri, invece, è molto grande rispetto alle dimensioni della console, che come sappiamo è talmente piccola che Spencer ce l’aveva nascosta sotto il naso in mondovisione senza che nemmeno ce ne accorgessimo.

Vi ricordiamo che Xbox Series S esordirà il 10 novembre in tutto il mondo, Italia compresa: avrà un prezzo di listino di 299,99€ e sarà quindi la entry level delle console di prossima generazione. Solo digitale, e quindi priva di lettore Blu-Ray, la console sarà meno potente di Xbox Series X e avrà 512 GB di archiviazione, ma condividerà con la sorella maggiore la CPU e la velocità dell’SSD. Potrete, inoltre, servirvi delle stesse schede di espansione della memoria che sono state presentate da Microsoft e Seagate.

Per ogni ulteriore dettagli su Xbox Series S, fate riferimento al nostro vademecum dedicato.