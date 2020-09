Xbox Series S: internet impazzisce dopo l’annuncio (e i meme si sprecano)

La giornata dell’8 settembre verrà ricordata come la data durante la quale è stata mostrata al mondo Xbox Series S, la console “minore” di casa Microsoft, sorella gemella della più performante Xbox Series X.

La nuova console uscirà ufficialmente sul mercato il prossimo 10 novembre, al prezzo di 299€ (lo stesso giorno dovrebbe uscire anche la versione X, proposta pare al prezzo di 499€).

La Xbox Series S.

Come spesso accade dopo l’annuncio di una nuova piattaforma, internet e il web tutto si sono letteralmente scatenati con commenti e opinioni circa la prossima console in uscita tra un paio di mesi.

Ai commenti più o meno sensati da parte dell’utenza, fanno il paio una vera e propria valanga di meme che ironizzano sull’aspetto piuttosto singolare di Series S, forte di dimensioni più contenute rispetto a Series X, una colorazione bianca e, soprattutto, una sezione forata a forma di cerchio sulla parte frontale pensata per il raffreddamento dell’hardware.

Poco sotto, trovate una cernita dei migliori fotomontaggi degni di nota apparsi via Twitter in queste ore:

Xbox Series S looks like a front-loading washing machine nothing will change my mind. #XboxSeriesS pic.twitter.com/VGUMD9qLN4 — Mark Medina | IGN (@Mark_Medina) September 8, 2020

nice design pic.twitter.com/IMB1ToPNf9 — a dobradora de corote quer um fuzil (@C0ROTIN) September 8, 2020

This thing be blasting some good music 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4Be40aonJA — shbz “iMainAsh” (@shbzz) September 8, 2020

Can't wait to get my hands on the secret formula pic.twitter.com/RAHdkPn9fs — Shane (@FourScore64) September 8, 2020

Get Ready For Next Gen

Introducing the

4TF monster

5GB Ram for games

Built for the future (weaker than a PS4 Pro)

and state of the art design, preorder NOW! pic.twitter.com/H1ZB1BaHTr — RoninStrife "The Ghost" of Tsushima (@RoninStrife) September 8, 2020

Am I the only one who digs the Xbox Series S design? pic.twitter.com/uQBPKJvNzt — Dav (@Davitz11) September 8, 2020

Va da sé che si tratta di un modo assolutamente ironico di scherzare sull’aspetto della nuova console, così come era accaduto anche dopo il reveal di PS5 (simpaticamente paragonata a un router gigante) e Nintendo Switch (definita “un tostapane” dai più maliziosi).

Questo perché, scherzi a parte, Series S sarà infatti una piattaforma esclusivamente digitale ma con performance a 1440p fino a 120 fps, supporto al ray-tracing, SSD custom da 512 GB, media playback in streaming a 4K, upscaling in 4K in game, rate shading e refresh rate variabili.

Avete già letto anche che David Jaffe, storico creatore della saga di God of War, ha dichiarato che secondo lui la console Microsoft ha letteralmente “sculacciato” PlayStation 5 a seguito dell’annuncio di stamane?

Xbox Series S sarà in ogni caso disponibile in Italia dal 10 novembre prossimo. I preordini della nuova console non sono al momento ancora stati aperti.