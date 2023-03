Xbox Activision, l’Europa potrebbe concedere definitivamente il via libera

L’affare Xbox Activision-Blizzard sembra che potrà fare un bel passo in avanti perché, secondo un report, l’Europa sarebbe convinta della nuova proposta.

Una vicenda che ha visto sempre al centro Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento (vi abbonate anche tramite Amazon) che avrebbe in questo modo troppi titoli.

In cui proprio l’ente regolatore europeo è stato sempre uno tra i più agguerriti di sempre, con situazioni dalla tensione altissima.

E mentre da tutto il mondo arrivano imposizioni davvero importanti nei riguardi di Activision, sembra che almeno in Europa le cose possano sbloccarsi.

Come riporta Reuters in esclusiva, infatti, Xbox avrebbe trovare una soluzione per acquisire Activision Blizzard che soddisfa l’ente regolatore europeo.

La nuova proposta riguardante l’utilizzo di Call of Duty da parte delle altre aziende del mondo del gaming, che Xbox avrebbe mostrato alla Commissione Europea, potrebbe essere finalmente la quadratura del cerchio che l’ente regolatore cercava.

Tre persone informate sulla vicenda lo hanno confermato all’agenzia di stampa, riferendo che l’Europa sembra essere convinta ora e meno preoccupata della situazione di monopolio.

La Commissione europea, che dovrebbe prendere una decisione sull’accordo entro il 25 aprile, pare che non chiederà a Microsoft di vendere asset del pacchetto acquisito per ottenere l’approvazione per la manovra.

Infatti Microsoft non ha mai preso in considerazione di vendere parti di Activision, e sicuramente le recenti proposte che riguardano Call of Duty e Nintendo, con lo storico accordo decennale, avranno aiutato.

L’azienda ha affermato di essere “impegnata a offrire soluzioni efficaci e facilmente applicabili che rispondano alle preoccupazioni della Commissione europea”, rinnovando l’impegno per fornire Call of Duty su più console e piattaforme possibile.

Per ora non sono arrivati commenti ufficiali sulla vicenda, ma il fatto che anche molte altre aziende come Nvidia stiano arrivando ad accordarsi con Microsoft non può che giovare.