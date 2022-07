Xbox ha incoraggiato la console war in passato, ma c’era un motivo

Xbox e PlayStation fanno una console war spietata, mentre Nintendo se ne sta in disparte a fare la sua corsa. Una guerra che genera spesso situazioni poco piacevoli, e che proprio Microsoft ha stimolato in passato.

Ora nell’epoca di Phil Spencer e di Xbox Game Pass (l’abbonamento che trovate anche su Amazon) questo modo di fare comunicazione si è molto alleggerito, fino a scomparire quasi.

Proprio il patrono di Xbox aveva in passato espresso parole dure contro chi fa console war, persone considerate irrispettose verso i creatori di videogiochi.

E in più occasione i due protagonisti dell’industria moderna hanno dimostrato come, per Xbox e PlayStation, la console war sia un concetto forse da tenere nel passato.

Ma in passato non era così, e altre generazioni di videogiochi e gestioni di aziende platform holder hanno spinto molto di più sulla comunicazione aggressiva.

Come riporta Gamespot, proprio Xbox in passato non solo faceva comunicazione di questo tipo, ma ha incoraggiato la console war per molto tempo.

L’ex-dirigente di Xbox, Peter Moore, supervisore dell’era Xbox 360, ha recentemente parlato di come all’epoca la console war venisse incoraggiata all’interno del suo team.

Nell’epoca in cui la rivale era PlayStation 3, Peter Moore ha spiegato in una recente intervista il motivo per cui si faceva molto affidamento all’idea di guerra tra console:

«Abbiamo incoraggiato la console war non per creare divisioni, ma per sfidarsi a vicenda, mi riferisco a Microsoft e Sony. […] Se Microsoft non avesse mantenuto la rotta dopo Xbox, dopo i Red Rings of Death, l’industria dei videogiochi sarebbe un posto più povero, non avresti la concorrenza che hai oggi»

Ora la console war è un concetto molto antico, rimasto solo vivo per una piccola fetta di utenti, ma addirittura qualche generazione fa era una cosa interna alle aziende.

Anche perché, quando accadono eventi come quelli relativi proprio a Xbox e Bethesda, è difficile continuare a parlare di vera console war.

Già che ci siamo, ecco il nostro pensiero sulla console war.