Xbox Game Pass, ufficiale: arriva Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege è in arrivo su Xbox Game Pass – è ufficiale.

Dopo il teaser lanciato nel corso del fine settimana sui social, Ubisoft ha confermato la notizia con un post su Xbox Wire appena pubblicato.

Lo sparatutto competitivo sarà disponibile sul servizio in abbonamento di Microsoft a partire dal 22 ottobre.

Le piattaforme interessate dalla notizia sono Xbox One e Android, e questo vuol dire che gli utenti potranno goderne sia su console che sui loro smartphone o tablet grazie al gioco in streaming.

Tale opzione lo renderà giocabile per la prima volta all’infuori di PC, PS4 e Xbox One, col mobile che rappresenta ormai una concreta realtà in cui Microsoft ha messo piede a settembre.

Per il momento, rimane fuori dal pool delle piattaforme il PC, mentre gli abbonati potranno giocarci fin dal day one su Xbox Series X.

Per la console next-gen di Microsoft, così come su PS5, è in programma un update disponibile dal giorno del lancio che introdurrà notevoli migliorie, tra cui una modalità a 120fps.

Gli abbonati riceveranno anche uno sconto del 10% sugli acquisti in-game, incluso il pass per il quinto anno.

Lo shooter in prima persona della casa transalpina è uscito nel lontano 2015 e conta ancora su una community di 60 milioni di giocatori.