Xbox Game Pass, due nuovi giochi gratis da ora (uno al Day One)

Xbox ha annunciato i nuovi giochi gratis che arriveranno oggi sul catalogo Xbox Game Pass, per un mese di febbraio che si chiude nel migliore dei modi.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero ricco di giochi gratuiti per gli utenti.

Visto che sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023, è ora il tempo di fare il punto degli ultimi giochi del mese.

Ora, come riportato da Game Rant, Xbox Game Pass chiude il mese di febbraio 2023 con due nuove aggiunte, tra cui un titolo al Day One.

Marzo è ormai alle porte, ma Xbox Game Pass non si lascia sfuggire il mese più corto dell’anno senza qualche chicca in più per gli abbonati, aggiungendo infatti Merge & Blade e Soul Hackers 2 alla sua vasta lista di giochi.

Soul Hackers 2 è un gioco di ruolo di Atlus, sviluppatore di Persona 5 e di altri franchise collegati, il quale vede i giocatori nei panni di Ringo e Figue, intenti a reclutare eroi per prevenire un’imminente apocalisse.

Di convesso, Merge & Blade – rompicapo fantasy in cui i giocatori affrontano orde infinite di mostri per riconquistare i castelli – è in uscita sempre oggi, al Day One, per Xbox Game Pass su console. Il gioco è disponibile su PC e da ora per gli utenti Xbox, dopo essere uscito dall’accesso anticipato.

Restando in tema, oggi è anche il turno dell’appuntamento con i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, con tante nuove promozioni fino al 90% particolarmente interessanti per chi è alla ricerca di titoli da acquistare.

Ma non solo: se siete iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, vi ricordiamo che potete riscattare anche 2 nuovi giochi gratis a sorpresa con Games With Gold.

Infine, tra pochi giorni sarà inoltre disponibile un nuovo evento con l’annuncio di tre nuovi giochi in arrivo su Xbox, ma non si tratta ancora della presentazione dedicata a Starfield.