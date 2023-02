Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% con i «Super Risparmi»: ecco i migliori

Anche questo martedì non poteva mancare l’appuntamento con i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, con tante nuove promozioni fino al 90% particolarmente interessanti per chi è alla ricerca di titoli da acquistare.

Le offerte settimanali sono ormai un evento immancabile per gli utenti Xbox Series X (la trovate in bundle con Forza Horizon 5 su Amazon) e Series S, grazie a promozioni disponibili non solo per gli abbonati ma anche per tutti i giocatori, su molti dei titoli più amati di sempre.

Questa settimana troverete non solo il ritorno degli sconti dedicati a Deep Silver, alcuni dei quali vi avevamo già segnalato nel precedente appuntamento, ma anche tanti imperdibili «Super Risparmi» e offerte dedicate ai giochi in bundle.

Un esempio che vogliamo segnalarvi è sicuramente l’Assassin’s Creed Mythology Pack: da oggi potete avere Origins, Odyssey e Valhalla in un unico pacchetto e con un generosissimo 70% di sconto sul prezzo finale, acquistando così 3 capolavori a meno di 60 euro.

I Super Risparmi vi permetteranno inoltre di acquistare alcuni dei giochi più premiati della generazione a costi imperdibili: ad esempio potrete fare vostro Resident Evil Village con il 50% di sconto, che diventerà il 40% se sceglierete di acquistare la Gold Edition completa.

E se volete acquistare ben 3 giochi ad un prezzo incredibilmente vantaggioso, non possiamo che consigliarvi il bundle per la famiglia EA: troverete in un unico pacchetto Need for Speed, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Unravel a soli 3.99€, grazie al generosissimo sconto del 90%.

Queste sono naturalmente solo alcune delle numerose offerte disponibili: di seguito vi forniremo una nostra personale selezione con i migliori nuovi sconti disponibili su Xbox Store, ma vi consigliamo di consultare tutti i giochi in sconto al seguente indirizzo, che includono promozioni già precedentemente attive.

A Way Out — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Alan Wake Remastered — Sconto del 55%

— Sconto del 55% Assassin’s Creed Mythology (Origins + Odyssey + Valhalla) — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Batman: Arkham Collection — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Blue Dragon — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Control (Xbox Series X|S) — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Dragon Ball FighterZ — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% EA Family Bundle (Need for Speed + Plants vs Zombies GW2 + Unravel) — Sconto del 90%

— Sconto del 90% EA Star Wars Triple Bundle (Squadrons + Jedi Fallen Order + Battlefront II) — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Gotham Knights: Deluxe — Sconto del 60%

— Sconto del 60% LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Galactic Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Lost Odyssey — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Metal Gear Rising: Revengeance — Sconto del 50%

— Sconto del 50% No More Heroes 3 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Resident Evil Village — Sconto del 50%

Se siete inoltre iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, vi ricordiamo che a partire da oggi potete riscattare anche 2 nuovi giochi gratis a sorpresa con Games With Gold.

Tra pochi giorni sarà inoltre disponibile un nuovo evento con l’annuncio di tre nuovi giochi in arrivo su Xbox, ma non si tratta ancora della presentazione dedicata a Starfield.