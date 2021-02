Xbox Game Pass, lasciano altri sei giochi: affrettatevi a giocarci

Vi avevamo riferito nelle scorse settimane che in data odierna (e in quella di domani, martedì 16 febbraio) Xbox Game Pass avrebbe, come di consueto, salutato alcuni giochi della sua libreria, mentre ne sarebbero giunti di nuovi.

In seguito a un aggiornamento sull’applicazione ufficiale su mobile, apprendiamo oggi che ci sono anche altri sei giochi che saranno rimossi dal 1 marzo dal catalogo digitale – e che quindi vi raccomandiamo di recuperare quanto prima, per approfittarne prima che spariscano dalla libreria on demand.

I giochi in questione, come potete vedere anche dagli screenshot dall’app, sono:

DiRT 4

Vambrace: Cold Soul

Oxenfree

Momodora: Reverie Under The Moonlight

The Jackbox Party Pack 3

Mother Russia Bleeds

In precedenza, vi ricordiamo, erano già state rese note le rimozioni di:

De Blob – 15 febbraio – console

– 15 febbraio – console Ninja Gaiden 2 – 15 febbraio – console

– 15 febbraio – console World of Horror – 15 febbraio – PC

– 15 febbraio – PC Shadows of the Damned – 16 febbraio – PC (con EA Play)

Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento che vi permette, su console Xbox, PC o mobile, di accedere a una libreria sempre a disposizione di titoli on demand, a fronte del pagamento di una quota fissa. Inoltre, con Xbox Game Pass Ultimate avete anche accesso ai giochi della libreria di Electronic Arts, dal momento che è incluso EA Play (oltre a Live Gold per giocare online), mentre basta un abbonamento standard per accedere fin dal day-one a tutte le esclusive di casa Microsoft, senza doverle acquistare singolarmente.

Il servizio è alla base delle ambizioni future di Microsoft, che piuttosto che sulla vendita dei suoi hardware punta sul portare Game Pass su più piattaforme possibili, insieme ai suoi giochi.