Xbox Game Pass, svelati in anticipo i nuovi giochi gratis di marzo

I fan sono ancora in attesa di comunicazioni ufficiali riguardanti i nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass, ma anche questa volta la community potrebbe essere già riuscita a ottenere in anticipo la lista completa dei prossimi titoli in arrivo a marzo.

Proprio in queste ore è infatti emerso un nuovo leak dei prossimi regali di Xbox Game Pass Ultimate, tramite un affidabile leaker che ha già anticipato correttamente giochi gratis non solo per il servizio di casa Microsoft, ma anche per PlayStation Plus.

Nella lista c’è anche una nuova esclusiva al day one, precedentemente annunciata dagli stessi sviluppatori e che però è solo uno dei 7 giochi gratis che sarebbero in arrivo.

Come riportato da TrueAchievements, il leak arriva dal sempre beninformato billbil-kun di Dealabs: al momento l’insider non ha però svelato con esattezza quali sono le piattaforme dei nuovi titoli gratis, né le effettive date di uscita nel servizio.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista dei giochi gratis che sarebbero in arrivo a marzo su Xbox Game Pass, secondo l’ultima indiscrezione:

F1 2021

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – Chicken Edition

Tainted Grail: Conquest

Weird West

Shredders

Zero Escape: The Nonary Games

norco

Nella lista ufficiale dovrebbe anche essere incluso Crusader Kings 3, dato che il lancio è già stato confermato per il 29 marzo anche al day-one su Xbox Game Pass, ma tra le novità quella di maggior spicco è sicuramente F1 2021, il gioco ufficiale per gli amanti delle famose auto da corsa.

Per quanto riguarda invece Tainted Grail Conquest, dato che il titolo è già stato reso disponibile su PC Game Pass è possibile aspettarsi la sua inclusione anche nel catalogo di giochi gratis per console.

I leak di billbil-kun fino a questo momento si sono sempre rivelati affidabili, ma trattandosi comunque di informazioni non confermate vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni, in attesa di un comunicato ufficiale da parte di Microsoft.

Nel frattempo, proprio in queste ore è stato annunciato un nuovo gioco gratis in arrivo al day one su Xbox Game Pass: si tratta di un soulslike ideato dai creatori di Ashen.

Inoltre, è già stato svelato uno dei prossimi titoli in regalo per il mese di maggio: si tratta di un cult che farà le gioie dei fan più nostalgici.