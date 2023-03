Xbox vi regala a sorpresa un nuovo gioco gratis: ecco come riscattarlo

Le sorprese in casa Xbox non sono ancora finite: da questo momento, tutti gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate possono aggiungere alla propria raccolta un nuovo gioco gratis, senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di una promozione “nascosta” e ufficialmente valida per un solo paese, ma tramite il vostro browser potrete iniziare a scaricarlo sulle vostre console anche in Italia, a patto di essere iscritti ad uno dei servizi in abbonamento (trovate Game Pass Ultimate su Amazon) e senza bisogno di utilizzare alcuno strumento aggiuntivo come VPN.

Il sempre beninformato Wario64 su Twitter ha infatti segnalato che Xbox Korea ha deciso di offrire gratuitamente come parte del catalogo Games With Gold — che proprio nella scorsa giornata ha svelato un nuovo gioco gratis riscattabile — anche Astria Ascending, un JRPG che ricorda molto da vicino i primi capitoli di Final Fantasy.

Nella nostra recensione vi avevamo raccontato che «è un jrpg sorprendente, che sa come coniugare una gestione di gioco prettamente vecchia scuola a una serie di novità che ne aumentano la complessità, obbligando a un approccio tattico e attento»: da questo momento, potrete dunque farlo vostro per sempre e senza spendere un centesimo.

Astria Ascending è disponibile gratis su Xbox, da adesso.

Come segnalavamo in apertura, dato che la promozione è ufficialmente riservata solo per il mercato coreano non potrete riscattarla direttamente dalle vostre console, ma basterà utilizzare un PC o uno smartphone per farlo vostro.

Non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, effettuare il login con il vostro account iscritto a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate ed eseguire la procedura di riscatto, esattamente come fareste con qualunque altro gioco offerto gratuitamente.

Per aiutarvi nell’operazione, vi ricordiamo che dovrete fare clic sul pulsante verde sotto l’immagine del gioco e poi cliccare nuovamente sul successivo pulsante verde nella schermata che si aprirà in seguito.

Astria Ascending is available on Xbox GWG Korea (login with your Gold account to claim) https://t.co/DHZiufS6s7 pic.twitter.com/EA6rHl7vd6 — Wario64 (@Wario64) March 15, 2023

Se volete assicurarvi di aver eseguito la procedura correttamente, potrete successivamente dirigervi alla pagina italiana ufficiale al seguente indirizzo: dopo aver eseguito il login, non dovrebbe più comparire l’opzione di acquisto, ma solo la possibilità di installare il titolo.

A questo punto potrete eseguire il download direttamente dal vostro browser o tramite le console: non sappiamo con certezza fino a quando sarà disponibile questa promozione, dunque vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile.

