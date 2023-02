Xbox Game Pass, svelato il primo gioco gratis in arrivo nel 2024

Pur trovandoci ancora appena nel secondo mese del 2023, Xbox Game Pass ha già voluto confermare l’arrivo di un nuovo gioco gratis addirittura per il prossimo anno, confermando l’intenzione di aggiornare costantemente il proprio catalogo.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate su Amazon) è ormai un vero e proprio punto di forza aggiunto per l’ecosistema Xbox, che nel 2024 vedrà l’aggiunta di un nuovo gioco gratis direttamente al day one.

Come riportato da TrueAchievements, Whitethorn Games ha annunciato l’arrivo sul servizio in abbonamento di Magical Delicacy, un platform in pixel art con elementi ispirati dai metroidvania attualmente in sviluppo e che sarà disponibile solo dal prossimo anno.

Al momento si tratta dunque del primo gioco gratis che arriverà ufficialmente nel 2024 su Xbox Game Pass, in attesa naturalmente che venga comunicata una data di lancio più precisa nei prossimi mesi.

Il trailer ufficiale, che vi riporteremo di seguito, mostra anche alcune brevi scene di gameplay e svela le piattaforme in uscita: sarà disponibile solo su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, sia tramite Microsoft Store che su Steam.

La presentazione conferma inoltre il già citato arrivo su Xbox Game Pass al day one nel 2024: si tratta dunque della prima esclusiva console in arrivo gratuitamente per il prossimo anno, in attesa naturalmente di ricevere annunci anche per altri titoli esclusivi, attualmente senza alcuna data certa.

Magical Delicacy ci farà vestire i panni della giovane strega Flora, ancora inesperta nelle arti magiche ma sempre pronta a sfornare deliziose leccornie per tutti gli abitanti del villaggio: un titolo che pare essere affascinante e rilassante al punto giusto e che, per i fan iscritti al servizio in abbonamento in particolare, potrebbe valere la pena di tenere costantemente d’occhio.

