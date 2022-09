10 giochi abbandonano oggi il catalogo di Xbox Game Pass: ecco quali

Nonostante un settembre piuttosto ricco, a partire dalla giornata di oggi ben 10 giochi abbandoneranno il catalogo di Xbox Game Pass.

Gli utenti al servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon), in vista di un ottobre ricco di novità, devono a quanto pare salutare una manciata di titoli più o meno meritevoli di attenzioni.

Ieri, parlando di aggiunte, è toccato a tre nuovi giochi abbastanza interessanti, sebbene in questi casi a ogni benvenuto corrisponde sempre un addio.

Quindi, nonostante oggi sia stato il turno di un ultimo gioco al day-one, Game Pass si prepara a salutare una decina di titoli elencati poco sotto.

Come riportato anche da Game Rant, Microsoft ha aggiornato ancora una volta il suo servizio di abbonamento Xbox Game Pass, questa volta rimuovendo 10 giochi.

Oggi, 30 settembre, è l’ultimo giorno in cui gli abbonati a Game Pass potranno giocare ad alcuni giochi del servizio prima che vengano rimossi.

Tra questi, titoli come Astria Ascending, Subnautica: Below Zero e Visage non saranno quindi più disponibili al download nelle prossime ore (quindi affrettatevi nel caso vogliate approfittarne). Poco sotto, la lista completa:

AI: The Somnium Files

Astria Ascending

Dandy Ace

Going Under

Lemnis Gate

Slime Rancher

Subnautica: Below Zero

The Procession to Cavalry

Unsighted

Visage

Tra questi, gli abbonati a Game Pass probabilmente vorranno dare la priorità a Unsighted, di fatto il gioco con la valutazione più alta della lista e ispirato a titoli di un certo pregio come Metroid e The Legend of Zelda.

Restando in tema, l’affare Xbox-Activision Blizzard continua ad essere ovviamente al centro dell’attenzione, mentre l’Europa mette una scadenza alla manovra.

Ma non solo: in questi giorni il noto giornalista Jeff Grubb avrebbe anticipato i piani di Xbox Game Pass per il prossimo anno, il quale promette di essere davvero ricco di sorprese e novità di vario genere.